Ora puoi “giocare” all’edizione di Tomb Raider cancellata

Tomb Raider: The 10th Anniversary Edition era un remake dell’originale Tomb rider In sviluppo per PSP da Core Design. Il progetto è stato cancellato nel 2006 e riprogettato come un gioco di Indiana Jones, anch’esso annullato. Ora, grazie a Internet Archive e ad alcuni fan dei supereroi di Tomb Raider, puoi giocare a questo gioco cancellato, un po ‘.

Non c’è molto da giocare, onestamente. I file rilasciati includono livelli specifici in Grecia, Perù e Croft Manor, ma non ci sono nemici e solo pochi elementi interattivi. Quello che puoi fare è correre e aggirarli, toccare alcuni tasti e chiederti cosa potrebbe essere.

Quello che è successo invece è che Rebellion ha acquistato Core Design e l’ha chiuso nel 2010, mentre Crystal Dynamics ha continuato a sviluppare e rilasciare il proprio remake, Tomb Raider: Anniversary, nel 2007. Onestamente, mi sembra che Crystal Dynamics sia un remake più potente. È stata l’opzione migliore.

Tuttavia, questo è un po ‘di storia. I file sono Ospitato da Internet ArchiveE ci sono istruzioni su come farlo Preparali a giocare sul sito dei fan di Tomb Of Ash. Dovrai estrarre i file in una posizione designata, installare una patch e connettere il tuo controller Xbox 360 o PS4 prima di avviare il gioco.