Open d’Australia | La campionessa in carica Naomi Osaka avanza al secondo turno

(Melbourne) Campionessa Naomi Osaka, 14 e Il mondiale, è entrato con successo in gara espellendo silenziosamente la colombiana Camila Osorio (50e) 6-3, 6-3, lunedì a Melbourne.

“È sempre bello essere di nuovo qui, ho così tanti bei ricordi. Il doppio vincitore a Melbourne, la cui stagione 2021 è stata così psicologicamente difficile da finire a settembre, ha detto: ‘Mi sento bene, sicuramente grazie al pubblico accogliente”, ha detto il doppio vincitore a Melbourne.

Nel prossimo turno, la 24enne giapponese affronterà l’ucraina Dayana Yastremska (144 .).e) o l’americana Madison Pringle (54 .).e).

Osaka, N es. 1, ha vinto quattro titoli del Grande Slam: gli Australian Open nel 2019 e 2021, così come gli US Open nel 2018 e 2020.

Dopo il titolo di Melbourne, ha lottato psicologicamente nel 2021, poiché ha ammesso di lottare contro la depressione. E così si ritirò davanti a lei 2e Si è trasferito al Roland Garros e hanno rinunciato a Wimbledon. Poi ha concluso la sua stagione dopo essere stata eliminata al terzo postoe US Open Tour a settembre.

Osaka è tornata alle competizioni a gennaio ai Campionati WTA di Melbourne dove ha raggiunto le semifinali prima di ritirarsi per un infortunio addominale.

L’italiana Camila Giorgi, 33e Il mondiale, è il primo giocatore a qualificarsi per il secondo turno degli Australian Open rimuovendolo tranquillamente dalla russa Anastasia Potapova (68).e) 6-4, 6-0 all’1:12 di lunedì a Melbourne.

Foto di Paul Kroc, Agence France-Presse Camila Giorgi

Nel prossimo turno, la 30enne affronterà la 47enne ceca Teresa Martinkova.e) o l’americana Lauren Davis (90 .)e).

L’italiano ne ha triplicati 3e Il tour è a Melbourne senza mai superarlo ed è ancora fuori alle 2e tour dell’anno scorso.

Kristina Mladenovic, 88e Mondiale, dominata dalla svizzera Belinda Bencic (22e) 6-4, 6-3 a 89 minuti, lunedì a 1è essere un giro.

FOTO ANDREW BROWNBILL, Associated Press Belinda Pencik

Bencic, 24 anni, affronterà l’americana Amanda Anisimova (60) o l’olandese Ariane Hartono (189) nel prossimo round.

Mladenovic, 28 anni, è partito forte affrontando Bencic dall’inizio, ma ne ha fatta di strada.

Dopo aver perso 5-4, Mladenovic ha segnato il primo set e ha perso il servizio bianco.

Le giocatrici si sono scambiate di nuovo i confronti all’inizio del secondo set, ma Bencic ha diviso 4-1 e non ha permesso al suo avversario di tornare.

francese che ha raggiunto 3e L’anno scorso ha lasciato Melbourne al primo turno come gli ultimi quattro.

Fiona Ferro, 101e Ha combattuto il mondo, ma alla fine si è inchinato logicamente contro l’ucraina Elina Svitolina (17e) 6-1, 7-6 (7/4).

Fotografia di James Gurley, Reuters Elina Svitolina

Superata da lei al primo turno, commettendo 14 errori non forzati contro le sue sette avversarie, la 24enne francese ha riequilibrato completamente i dibattiti al secondo turno.

È persino riuscita a prendersi una pausa per portare 5-4 e lavorare per pareggiare in un set dappertutto.

Ma la 27enne ucraina ha vinto il tiebreak, dove ha vinto.

Nei quarti di finale a Melbourne nel 2018 e 2019, Svitolina affronterà un’altra francese, Harmony Tan (107) nel prossimo turno.e) che ha espulso la kazaka Yulia Putintseva (42e) 6-3, 6-3.

L’anno scorso Svitolina è stata eliminata agli ottavi di finale.

Vero viene eliminato a 1è essere Tour 2019 per il suo primo Major australiano, poi a 2e Nel 2020 e nel 3e nel 2021.

Tra gli uomini, il canadese Denis Shapovalov ha superato alcune probabilità e ha battuto il serbo Laslo Djeri 7-6 (3), 6-4, 3-6, 7-6 (3) nel primo turno degli Australian Open. , Lunedi.

Foto di Martin Kip, Agence France-Presse Denis Shapovalov

Shapovalov ha impiegato tre ore e 23 minuti per completare una partita iniziata nel primo tempo lungo e terminata nell’ultimo lungo: i due sono andati al tiebreak.

canadese, 14e Il racket del mondo non era al massimo – ha commesso 68 falli non forzati – ma sapeva cosa doveva fare per battere il serbo, 52e giocatore nel mondo.

In vantaggio per 5-2 nel quarto set, Shapovalov ha servito per la vittoria ma non è stato in grado di piantare il chiodo nella bara. Ha commesso tre falli non obbligatori e un doppio fallo per allungare il duello. Il canadese Djeer ha poi rotto due volte forzando il tiebreak.

Il 22enne affronterà il coreano Sunwoo Kwon al secondo turno.

Benjamin Ponzi, 65 annie In giro per il mondo, sono decollato per un volo lunedì alle 1è essere Round dove ha battuto il tedesco Peter Gojowczyk (87e) 6-3, 6-3, 6-3 in un’ora.

Il francese, che per la prima volta partecipa all’ammiraglia australiana all’età di 25 anni, affronterà la 30enne russa Karen Khachanov.e) o l’americano Dennis Kudla (109e).

Gail Monfils, 19e In tutto il mondo, l’argentino Federico Correa (64 .) ha inviatoe) 6-1, 6-1, 6-3, dopo un anno di lacrime che ha segnato la sua impotenza quando è entrato nella corsa podistica nell’edizione 2021.

Foto di Martin Kip, Agence France-Presse Gael Moonves

in 2e Durante il tour, affronterà il 35enne francese Alexandre Bublik (35) dal Kazakistane) o l’americano Ernesto Escobedo (141 .)e).

Atletico, preciso e robusto, Monfils ha dominato la testa e le spalle di Correa, ma ha avuto un’allerta medica.

Dopo aver perso il 2e Durante il tour, l’argentino ha portato in tribunale un medico che ha ascoltato il suo cuore con uno stetoscopio prima di permettergli di riprendere a giocare.