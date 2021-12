Olympiacos: sviluppi per Manolas: “Teleconferenza con … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizie

Tutti all’Olympiacos si stanno occupando della questione del ritorno di Costas Manolas in squadra, con un rapporto dall’Italia che riporta informazioni sulle recenti trattative.



Olympiacos: Al momento tra Pireo e Napoli sono in corso le trattative finali sul ritorno di Kostas Manolas all’Olympiacos.

Secondo quanto riferito dal giornalista ufficiale Alfredo Bentola, i due gruppi sarebbero in teleconferenza per definire i dettagli dell’accordo.

Secondo Bentola, i napoletani chiedono 5.000.000 di euro per dire il “sì” definitivo all’Olympiacos.

#manolas–#Olympiacos: conference call con # Napoli In corso ora. Ordine della carta 5 milioni: è una questione di chiusura rapida – Alfredo Pedulla 16 dicembre 2021

Tuttavia, nel momento in cui scriviamo in Italia, oltre 200 tifosi dell’Olympiacos si erano già radunati fuori dagli uffici del PAE per dare il benvenuto all’asso greco!

Secondo le informazioni Manola ha già superato le visite mediche e non resta che concludere la trattativa per ufficializzare il suo rientro in porto.

