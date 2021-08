Olympiacos – Kostas Manolas: Articolo dall’Italia mette il…… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

Le cronache dal vicino Paese sulla questione dei difensori greci, biancorossi non si fermano ai dati che sembrano cambiare di ora in ora sulla posizione della Partenopei su un possibile trasferimento.



Olympiacos – Costas Manolas: Continuano senza sosta le segnalazioni dall’Italia sulla questione del passaggio del difensore greco ai biancorossi.

Giovedì (19/8), infatti, Ciro Veneirato ha dichiarato alla Rai che il Napoli aveva deciso di ritirare le sue pretese di 5 milioni di euro e ora chiede 10 milioni di euro per concederglielo. Allo stesso tempo, sostiene che c’è ancora distanza da un possibile accordo con gli eroi che danno 5-6 milioni, fissando anche diversi bonus per il raggiungimento degli obiettivi.

Tuttavia, mentre Olympiacos e Napoli sembrano essere in trattativa per il ritorno di Costas Manolas al Pireo, Partenopi ha già iniziato a cercare un sostituto con Rugani e Mustafa in cima alla lista.

Segui sportdog.gr su Google News e sii il primo a conoscerli tutti notizie sportive

mostra tutto notizie sportive Dalla Grecia e dal mondo, su sportdog.gr

commentalo