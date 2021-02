Olympiacos: “Il passaggio di Tsimica a … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizie

Il super affare accadrà?



Secondo le notizie italiane, il trasferimento di Costas Tsimicas al Napoli è dietro l’angolo!

Stando a quanto scritto nel Paese confinante, si è aperta la strada al trasferimento dell’asso greco in Italia, dove il terzino esterno, Pascalis Tontores, agente internazionale, li ha trovati con la squadra di Gennaro Gattuso per i termini del suo contratto. .

Come notano gli italiani, c’è ancora una differenza sul lato finanziario, con l’Olympiacos che chiede 20 milioni di euro e il Napoli che ne subisce 15, ma questo non sarà un ostacolo al trasferimento in quanto si dice che la squadra italiana li abbia trovati con Tsimikas.

È da notare che il veterano dell’AEK, Bruno Cerello, gioca un ruolo importante nella trattativa, in quanto “anello di congiunzione” nelle discussioni di Federico Pastorello (Vangelis Marinakis è responsabile della trattativa) con il Napoli.

