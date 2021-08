Olympiacos: il caso Manolas per l’Olympiacos non è ancora finito… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

Nei giorni scorsi, le notizie dal vicino Paese potrebbero aver mostrato una stagnazione nel caso del difensore greco, ma una nuova segnalazione fa entrare… nei pensieri il tecnico dell’Olympiacos.



Olimpico: Nei giorni precedenti, i rapporti dall’Italia potrebbero aver detto che Kostas Manolas, alla fine, sarebbe rimasto a Napoli, ma alla fine è stato bruciato un nuovo rapporto… mentre si parlava di un possibile scambio del difensore greco con Mandy Kamara.

In particolare, Tuttosport conferma che Mino Raiola continua a lottare per il ritorno dell’esperto portiere al Pireo, mentre altri media aggiungono che in caso di trattativa tra il centrocampista africano e il difensore del Napoli, i biancorossi vogliono altri 10 milioni di euro. . , con il ruolo di mediatore per togliere dal tavolo qualcosa del genere.

Da segnalare che le azzurre confermano l’ottimo giudizio dell’allenatore della Partenope, Luciano Spalletti, sul giocatore – rivelato dall’Olympiacos negli ultimi anni, Mandy Camara.



