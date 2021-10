Olympiacos: articolo utile su Manolas! Sportdog.gr – Notizie sportive Notizie

Quali sono i dati sul ritorno del difensore greco in Grecia per l’Olympiacos.



Olimpico: Tanto inchiostro versato in estate per il rientro in porto di Costas Manolas. In un modo o nell’altro, gli italiani si sono mantenuti aperti a un’altra possibilità.

Manolas infine è rimasto a Napoli, dove c’è stata una discrepanza tra le due squadre nei soldi che sono caduti sul tavolo, con l’Olympiacos che non si è arreso sul caso.

Secondo gli italiani è stata espressa fiducia nella riapertura del caso Costas-Manolas la prossima estate, tra Napoli e Olympiacos, con maggiori possibilità di accordo.

L’articolo di oggi su FOS si intitola “Non partire a gennaio”. Ieri gli italiani spiegavano il serio motivo per cui Manolas non dovrebbe essere un problema durante l’inverno.

Quindi suppongo che lo scenario per la prossima estate sia corretto? C’è qualche possibilità di rivedere Manolas in biancorosso, tanto agognato dal calciatore? Diamo un’occhiata ai dati della partita…

Il portiere greco è stato protagonista delle prime tre vittorie del Napoli in Serie A. La partita con la Juventus, il suo errore 0-1 e il suo silenzio. Il Napoli ha ribaltato la partita, ma Spalletti potrebbe non averlo perdonato.

Ha preso posto non solo a minuti dalla fine della partita principale con il Leicester in Europa League (con un avversario, cioè una delle squadre di punta della Premier League) ma anche nella corsia 4-0 di Udine.

Finalmente, dopo quattro partite consecutive in cui ha affidato al duo Koulibaly-Rahmani il cuore della difesa, dopo quasi 20 giornate, Luciano Spalletti ha deciso di regalare la maglia da titolare a Kostas Manolas nel match tra Napoli e Spartak Mosca.

Nella vittoria in trasferta sulla Fiorentina (2-1), Manolas è rimasto ancora in panchina. In totale, il difensore greco ha contato 7 partite su incarico per il Napoli in questa stagione in Serie A. In tre partite ha iniziato da protagonista. In uno c’è stato un cambio e in tre è rimasto in panchina.

