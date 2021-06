Ola de Noria – Resa dei conti al vertice in terra catalana – Info sportive – Sci

…

Ola de Noria 2021 / report

Il primo evento che ha fissato gli standard molto alti per il resto della stagione con uno schieramento di partenza di prim’ordine e un’intensità di gara eccezionale a oltre 2.000 metri sul livello del mare.

Val de Noria, ore 8:50 Il silenzio del luogo ha lasciato il posto per diverse decine di minuti per dare inizio all’emozione distintiva della gara.

Tra 10 minuti gli sarà data la partenza di Alle de Noria, gara tecnica – con oltre il 70% delle piste a oltre 2.700 metri – al debutto nella Golden Trail World Series, per superare l’annullamento di Zigama.

Alla linea di partenza troviamo un campo di raro livello: Davide Magnini (Team Salomon, Italia), Rémi Bonnet (Team Salomon, Svizzera), Nadir Maguet (Team La Sportiva, Italia), Bartlomiej Przedwojewski (Team Salomon, Polonia), Stian Angermund (Team La Sportiva, Italia), Salomon, Norvegia), Nicholas Martin (Team Hoka One, Francia), Thibault Baronian (Team Salomon, Francia)… L’elenco lungo e non esaustivo complica notevolmente le previsioni.

Nelle donne, come una piccola certezza. Grande interesse sta riscuotendo la partecipazione di Maud Matisse (Team Salomon, Svizzera), vincitrice dei Golden Trail Championships alle Azzorre a novembre 2020.

Ma insieme a lui ci sono ragazze come Blandin Hirondel (Team Hoca One, Francia), Judith Wider (Team Salomon, Svizzera), Rachel Drake (Team Nike Trail, USA), Denisa Dragomir Red Bull/Merrill, Romania), Ohana Can For Kortazar (Team Salomon, Spagna) o Mathilde Sagnes (Team Hoka One One, Francia) per rivendicare qualcosa per tutta la giornata: 21,5 km e 1940 d.C. + a un’altitudine di oltre 2000 m.

Stian Ingermund e mecenate

Ci aspettavamo un’intensa battaglia tra Rémi Bonnet e Davide Magnani sulla lunga salita che avrebbe portato i corridori in testa alla corsa (dopo circa 5 km e 1.000 m al giorno).

Alla fine, è stato lo svizzero a prendere il comando, con 25 secondi di vantaggio sul norvegese Stian Ingermond, che si è unito alla lotta.

Da allora non ha più permesso ai due di correre insieme su una lunga cresta a più di 2.700 metri di altitudine, collegando discese tecniche con salite asciutte.

Se abbiamo pensato a lungo che avremmo dovuto aspettare la caduta finale per vedere l’esito di questo duello, allora la caduta di Rémi Bonnet permetterebbe a Stian Angermund di scrollarsi di dosso la caduta.

Alla fine il norvegese avrebbe vinto dal Team Salomon con il tempo di 2:04, un minuto in più dello svizzero che avrebbe stretto i denti per concludere la gara con un taglio abbastanza profondo al braccio e una scossa al petto.

« È incredibile vedere tutta questa energia, dice Stian Angermund con un sorriso al suo arrivo. “Lo aspettavamo da tanto! Solo finire una gara con il pubblico sarebbe sufficiente per rendermi felice. Ma è vero che oggi mi sono sentito bene, “Continua.

“In allenamento mi sentivo in buona forma ma è difficile misurarsi quando non si corre con gli altri da tanto tempo. Comunque sono davvero contento di questa vittoria”.

Anche Rémi Bonnet è soddisfatto di questa prima gara, anche se vorrebbe continuare a lottare ancora per un po’ con il compagno di squadra.

“Siamo stati entrambi bravi. Sono andato molto in alto, poi l’ho seguito su per le colline. È sceso molto forte, quindi ho cercato di tenere i pezzi in discesa… poi ho preso un petto prima di un altro grande duro.

Pensavo di arrendermi, ho aperto le braccia e mi sono tolto il respiro, non riuscivo a respirare. Ho fatto una pausa per 30 secondi e poi me ne sono andato. Stian ne ha approfittato per sbrigarsi, ma io avrei fatto lo stesso», Ridere.

Di David Magnini, invece, piccoli sorrisi… “Non è stato un grande giorno per me, ovviamente frustrato. Speravo davvero di fare meglio del terzo, ma non avevo le gambe!”

Non mi sentivo bene, avevo difficoltà a riprendermi. Ho passato tutta la gara a lottare contro me stesso per conquistare questo podio, ma dovremo fare molto meglio nelle prossime gare”.

Maud Mathis intoccabile

Per quanto riguarda le ragazze, non è una sorpresa vedere la svizzera Maud Matisse dominare la gara dall’inizio alla fine. Rimasta sola sin dalla prima salita, non smette mai di accrescere la sua supremazia su chi la insegue.

“Ho scalato così velocemente perché avevo paura delle parti tecniche sulle colline e sui pendii, lei spiegò. “Ma poi non avevo idea di quali fossero le lacune ed ero così nervoso nel vedere le ragazze tornare. Ho avuto anche un piccolo problema di altezza ma quando ho visto che i ragazzi non erano più veloci di me mi sono tranquillizzato”.

Finirà finalmente più di 12 minuti prima dei suoi inseguitori. Da dietro, diverse ragazze hanno partecipato a un duello spietato sul podio.

Tra questi, Judith Wider finirebbe per prendere il secondo posto grazie a un enorme sforzo sull’ultima salita e una discesa molto grande.

“Per me oggi è una grande vittoria personale, Ci dice, piangendo quando arriva. Sono tornata dalla mia seconda gravidanza e ho dovuto allenarmi duramente per tornare a quel livello.

Non avevo idea di quale livello avrei potuto ottenere. Maud è in un’altra galassia e dovrò allenarmi di più per tornare al meglio, ma oggi voglio solo assaporare questo risultato che significa tanto per me”.

Dietro Oihana Kortazar ha avuto la sua migliore occasione della giornata finendo terzo in questa gara molto impegnativa. “È una grande sorpresa! Non mi aspettavo affatto di finire in questo posto oggi, dice. Mi sono detta prima del via che una Top 5 sarebbe stata davvero un ottimo risultato.

Ma per fare una piattaforma? Inimmaginabile! Quando guardi alle Azzorre, sono sempre stato dietro a ragazze come Rachel o Blandin… onestamente, è incredibile e sono così felice! “

Ci vediamo ora a Chamonix (Francia), il 4 luglio per la Mont Blanc Marathon, seconda prova della Golden Trail World Series 2021.

Tutti i risultati di Ola de Noria 2021 qui