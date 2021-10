Nuovo infortunio per Marco Verratti, infortunio all’anca e indisponibile da almeno un mese

85 incontri mancanti e 592 giorni di indisponibilità, per non parlare della contaminazione da Covid-19. È il bilancio straziante che Marco Verratti, lungi dal sopravvivere agli infortuni, ha subito dal suo arrivo a Parigi, e che continuerà a salire nelle prossime settimane. Al suo punto medico, martedì 26 ottobre, Annunciato il Paris Saint-Germain Che il centrocampista italiano non sarà a disposizione per almeno un mese, nello specifico contro l’RB Lipsia in Champions League, a causa di un profondo infortunio muscolare obliquo.

Al suo arrivo al club della capitale nell’estate del 2012, Marco Verratti aveva trascorso le sue prime due stagioni complete con il Paris Saint-Germain, senza gravi infortuni. Ma i guai sono iniziati nell’autunno del 2015 per il mancino italiano, che ha poi saltato sette partite, di cui due in Champions League.



Pubblicazione vietata da Euro 2016

A partire da febbraio 2016, anche “Little Owl” ha iniziato a provare dolore pubico. Gioca ancora qualche finale di Ligue 1 francese e l’ottava finale di Champions League, ma i tifosi lo hanno tolto dal campo per una ventina di partite fino ad aprile. Sofferente al basso ventre, Marco Verratti ha deciso di operarsi a Doha (Qatar) e ha così abbandonato l’Euro con l’Italia.

14 partite che ha perso a causa di uno strappo muscolare adduttore nel 2018

Dopo aver subito nel frattempo alcuni piccoli errori fisici, il centrocampista parigino si è infortunato nuovamente nell’aprile 2018. Questa volta ha riportato uno strappo al muscolo adduttore, che ha richiesto nuovamente un intervento chirurgico. Verratti salta la fine della stagione e l’inizio della stagione successiva, cioè non disponibile per 14 partite.

Stagione punteggiata 2020/2021

Nell’ottobre 2020, il numero 6 parigino si è infortunato al bicipite, situato nella parte posteriore della coscia, durante la sosta per le nazionali con la selezione italiana. Questo nuovo infortunio lo ha portato a non essere disponibile per più di un mese e otto partite che ha perso, incluse tre partite della fase a gironi della Champions League. La scorsa stagione, l’italiano ha partecipato solo a 31 partite in tutte le competizioni con il Paris Saint-Germain, che è il suo record più debole dalla stagione 2015/2016 che è stata segnata dai suoi fan.

anca dolorosa

Davanti al Marsiglia di domenica, mentre era titolare, Marco Verratti è uscito poco prima della sosta per un dolore all’inguine. Una sfortunata coincidenza, infatti, si era infortunato nello stesso punto lo scorso febbraio, sempre durante una classica partita contro il Marsiglia. Dall’inizio della stagione, l’italiano ha partecipato a meno del 50% delle partite del club nella capitale.