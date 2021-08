Nuovi arrivi, transito rapido, venti giovanili… cosa c’è da sapere sui nuovi sport a Tokyo

Come per ogni nuova edizione, nuovi sport sono incorporati nel programma olimpico. Delle 46 discipline offerte durante le Olimpiadi di Tokyo 2021, cinque sono entrate nella famiglia olimpica: surf, karate, skateboard, arrampicata su roccia e baseball.

Surf: il più atteso

È uno dei nuovi arrivati ​​più attesi e creativi ai Giochi Olimpici giapponesi. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha specificamente approvato l’inclusione di navigare Per energizzare il suo pubblico. Un solo evento è incluso nelle Olimpiadi, ed è breve. Questo tipo di tavola, che si distingue per la punta appuntita, facilita virate e manovre veloci. L’Oceano Pacifico sarà un parco giochi per i surfisti, che dovranno quindi fare i conti con le mutevoli condizioni meteorologiche.

La giuria valuterà gli spettatori sulla base di “Criteri di valutazione”, come impegno, grado di difficoltà, manovre innovative, combinazioni, varietà di manovre, velocità, forza o fluidità. Venti uomini e venti donne parteciperanno a gare separate. Per salire sul podio, gli atleti dovranno affrontare tre giri e tre finali con qualifiche di 30 minuti alla volta. Durante questo tempo assegnato, gli atleti avranno il diritto di surfare fino a 25 onde per cercare di ottenere più punti possibili.

Nel tentativo di vincere il loro primo oro olimpico, quattro francesi si sono qualificati: Jeremy Flores e Michele Porrez per gli uomini, Johan Devay e Pauline Addo per le donne.

Skateboard: un lifting alle Olimpiadi

Come il surf, anche lo skateboard porterà il respiro della giovinezza a Tokyo. Questo è il desiderio del Comitato Olimpico Internazionale da diversi anni. “Vogliamo portare lo sport ai giovani. Con le molte opzioni a loro disposizione oggi, non possiamo più aspettarci che i giovani vengano da noi in modo naturale. Dobbiamo incontrarli. (…) I cinque sport formano una combinazione innovativa di eventi tradizionali ed emergenti incentrati sui giovani, tutti popolari in Giappone che miglioreranno l’eredità lasciata dai Giochi di Tokyo”, Annunciato nel 2016 il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach.

Nato per strada negli anni ’50, lo skateboard è diventato uno sport olimpico in Giappone. Ci saranno due eventi nel programma di gioco, Street e Park. Il primo, come suggerisce il nome, si verificherà in un file “Un percorso rettilineo a forma di strada con scale, rampe, bordi, panchine, muri e rampe”, spiegare Sito di Tokyo 2020. Le clip sono individuali e ogni pattinatore dovrà unire creatività e tecnica. I giudici terranno conto soprattutto della difficoltà delle forme, dell’altezza, della velocità o dell’originalità.

Per il giardino, il percorso è un po’ diverso. I pattinatori decolleranno sul percorso “Cavo con una serie di curve artistiche”. Gli atleti guadagneranno quindi altezza e velocità per raggiungere numeri impressionanti. Ciò che definisce questo sistema è la libertà degli atleti di esprimersi, sia nelle sezioni del percorso scelte che sui personaggi interpretati. Le speranze per le medaglie francesi nel parco rimarranno su Vincent Matheron e Madeleine Larqueron. Per quanto riguarda lo Street, seguiremo da vicino i risultati di Charlotte Heim e del campione europeo Vincent Melo.

Arrampicata: tre occasioni per vincere una medaglia

Anche l’arrampicata farà i suoi primi passi ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli atleti, uomini e donne, si evolveranno in un unico programma: l’aggregatore. Si basa su tre discipline: velocità, roccia e difficoltà. La velocità entrerà in conflitto con la velocità di due scalatori su un muro di 15 metri. Il masso offre un certo numero di vie fisse da salire su una parete alta 4 metri in un dato momento. La difficoltà, infine, è più tecnica, poiché gli atleti dovranno salire il più in alto possibile su una parete di oltre 15 metri, sempre con un tempo limitato.

La gerarchia finale terrà conto della classifica in ciascuno dei tre eventi. L’atleta con il punteggio più basso vincerà la medaglia d’oro. Nel tentativo di vincere le prime medaglie olimpiche nella storia dell’arrampicata, la Francia potrà contare su Julia Chanordi, Anouk Joubert e sui fratelli Moim, Bassa e Mikael.

Baseball: Ritorno alla Terra Promessa

Il baseball è scomparso dal programma olimpico dopo le Olimpiadi di Pechino del 2008 ed è tornato a Tokyo. È stato inserito per la prima volta come evento olimpico a Barcellona nel 1992. Il ritorno di questo gioco di baseball è quindi un simbolo forte nel paese del sol levante, poiché la popolarità di questo sport è molto importante lì. Inoltre, con il calcio, è il primo sport a lanciare la sua competizione olimpica il 21 luglio, due giorni prima dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi. Tuttavia, la sua fusione rimane temporanea poiché non farà più parte degli sport rappresentati a Parigi nel 2024, ma potrebbe apparire di nuovo nel 2028 a Los Angeles.

Come nazione ospitante, il Giappone si è qualificato automaticamente per la competizione. Altri cinque paesi hanno ottenuto i biglietti: la Repubblica Dominicana, che affronterà il Giappone nella partita di apertura del torneo il 28 luglio, il Messico, il campione olimpico della Corea del Sud, gli Stati Uniti e Israele. Nota che il baseball sarà un evento maschile al 100%.





La squadra nazionale di softball femminile australiana partecipa a una sessione di allenamento a Ota, a nord-ovest di Tokyo, il 15 giugno 2021. (YASUNORI KUROHA/YOMIURI/AFP)

Per incoraggiare la matematica, dai un’occhiata al softball. Se è meno noto e meno popolare del suo fratello maggiore nel grande pubblico, il softball non è nuovo nella famiglia olimpica. Ha avuto il suo posto nei giochi tra il 1996 e il 2008. Abbastanza simili nell’organizzazione degli eventi, le due discipline differiscono nell’attrezzatura, con dimensioni e forme non identiche, e anche il campo di softball più piccolo e il metodo di lancio sono diversi. Parteciperanno anche sei squadre: Giappone, Australia, Italia, Stati Uniti – considerate le favorite – Messico e Canada.

Karate: un pass effimero

Il karate farà parte della famiglia olimpica per la prima volta nella storia. Ma la sua avventura che sperava così tanto dagli anni ’70 sarà di breve durata poiché non è stata selezionata per Parigi 2024. Per gli appassionati di karate, quest’anno non dovremmo perdere la barca.

Il karate, un’arte marziale di colpi, calci e pugni, si svolgerà in due eventi separati, il kata e il kumite. Katas La forma di dimostrazioni consistenti in una serie di movimenti offensivi e difensivi mirati all’avversario reale, spiegare Sito di Tokyo 2020. Il karate sceglierà il kata che desidera eseguire tra i 102 kata riconosciuti dalla World Karate Federation. I punti verranno quindi assegnati in base a diversi criteri come forza, velocità, velocità, equilibrio, forza di colpi e calci e una corretta espressione del significato di ciascuna tecnica.





Il campione francese di karate Stephen Da Costa sarà a Tokyo per le Olimpiadi. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

La seconda prova è il kumite. Questa volta, due karateka si sfideranno l’uno contro l’altro e Tu dovrai Ricevi una serie di pugni sull’area bersaglio del corpo dell’avversario. Verranno assegnati punti anche in base agli attacchi effettuati. Per vincere, Karate Tu dovrai Raccogli otto punti in più dei loro avversari durante il combattimento o guadagna più punti dei loro avversari durante il tempo assegnato (tre minuti). Uomini e donne possono partecipare a kata e kumite, differiscono solo le categorie (-67 kg, -75 kg, +75 kg per gli uomini, -55 kg, -61 kg, + 61 kg per le donne).

A Tokyo, le gare di karate si terranno sotto forma di piscine seguite da una semifinale, una minifinale (bronzo) e una finale. Saranno tre a rappresentare la Francia alle Olimpiadi, Stephen da Costa (-67kg), Lili Hortolt (-61kg) nel Kumite e Alexandra Ferracci nel Kata.