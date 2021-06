“Non abbiamo Cristiano Ronaldo, la stella dell’Italia è il gruppo”

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha ammesso oggi che la Nazionale italiana “non ha grandi giocatori come Cristiano Ronaldo” ma ha detto che la forza della squadra “è la rosa”.

“La nostra stella è il gruppo. Non abbiamo giocatori di alto livello come Cristiano Ronaldo o Lukaku, giocatori che fanno la differenza, ma per noi la chiave è il gruppo”, ha detto Bonucci.

In una conferenza stampa a Firenze, dove si sta allenando la Nazionale italiana, il difensore 34enne ha pensato che l’Italia “ha l’obbligo di organizzare un torneo importante” dopo la “delusione” all’ultimo Mondiale del 2018 in Russia. .

“Dobbiamo vincere e portare felicità a tutti gli italiani che ci sostengono. Aspettiamo questa avventura da un anno. Vogliamo arrivare fino in fondo. È vero che ci sono squadre più esperte, ma bisogna sii umile. Andremo nell’Eurozona per competere, giocare senza paura e anche di più con il pubblico di Roma “, Ha detto.

La squadra guidata da Roberto Mancini inizierà il Campionato Europeo con una serie di 27 partite consecutive senza sconfitte e otto partite consecutive senza subire gol. L’Italia giocherà nel girone A con Turchia, Svizzera e Galles e tutte e tre le partite si giocheranno allo Stadio Olimpico di Roma.

