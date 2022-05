Nans Peters è tornato con il suo primo amore

Jiro Jude snello dall’Ungheria Venerdì Nans Peters deve ancora trovare strade italiane, ma è proprio come il pilota della AG2R Citroën, che è approdato con grande piacere al primo grande Tour della stagione. Il Giro d’Italia ne è prima di tutto un ricordo Vittoria ad Interselva Nella 17a tappa dell’edizione 2019, il suo primo pacchetto tra i professionisti” È stata la mia rivelazione a farmi conoscere al grande pubblico “.

Nans Perters ha vinto l’Anterselva al Giro 2019 © Maxppp

– Andrei Huber

Ma lo è anche Jiro Il test che si adatta alle sue caratteristiche ” Rispetto al Tour de France, ad esempio, è una corsa meno semplice, meno restrittiva, dove c’è più movimento e dove i breakout hanno più possibilità. Poi ci sono sequenze di tappe molto difficili, il recupero è importante e sto recuperando bene “.

Quindi ci sono tutte le possibilità di vedere Nans Peters in testa da ora fino al traguardo a Verona il 29 maggio, soprattutto da quando il ciclista di Trièves Sembra trovare dei buoni sentimenti Dopo un anno complicato Tra covid, problemi al ginocchio, vertebre rotte in tour, toxoplasmosi… avevo molta ansia. Ma ci sono tutti questi problemi dietro di me, nel Tour de Romandie ho fatto grandi sforzi per staccare o per accompagnare il mio capitano, quindi sono abbastanza fiducioso per le prossime tre settimane “.

Il Giro resterà in Ungheria fino a domenica, prima di approdare in Italia con la tappa dell’Etna martedì, dove Nans Peters ha completato un percorso in quota poche settimane fa.