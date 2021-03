Musa ha scelto di rappresentare la nazionale americana

L’American Football Association ha annunciato oggi che Younes Moussa ha scelto di giocare nella squadra nazionale del paese.

L’attaccante del Valencia, che ha compiuto 18 anni a novembre, ha potuto rappresentare la nazionale americana perché è nato a New York quando sua madre ghanese era in vacanza e in visita ai parenti quell’anno.

Musa è cresciuto in Italia e successivamente in Inghilterra, dove ha potuto giocare anche per le proprie nazionali, oltre che nella rappresentativa del Ghana. Ha giocato nei “giovani” d’Inghilterra, mentre il capitano dei “Tre Leoni” era a livello under 18.

Nel 2018 si è trasferito dall’Arsenal al Valencia, all’età di 16 anni. Ha esordito nel campionato spagnolo il 13 settembre 2020, nell’ambito della prima con il Levante, dove il “pipistrello” ha prevalso per 4-2, mentre da allora ha 24 presenze nel campionato spagnolo e un totale di 27 post. . Le competizioni hanno due obiettivi.

Lo scorso novembre, la nazionale americana si è rafforzata nell’amichevole con il Galles (0-0), ma poiché la partita non era ufficiale, poteva ancora scegliere di giocare nella rappresentativa di un altro paese.