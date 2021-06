Mourinho a Cristiano Ronaldo: lascia l’Italia Sport

Mourinho a Cristiano Ronaldo: lascia l’Italia

Il nuovo allenatore della Roma invita CR7 a lasciare la Juventus e il campionato italiano.

Era noto da molti anni che José Mourinho Non “mastica le sue parole”. E che quando vorrà dire qualcosa, lo farà senza esitazione. Come ha fatto nel suo caso Cristiano Ronaldochi ha chiamato per andarsene Juventus!

«Dovrebbe lasciare l’Italia ora e lasciarmi in paceHa commentato con una buona dose di umorismo il nuovo allenatore della Roma, e ha proseguito in maniera più seria.TalkSPORT“:

«Tutti dicono, e lo dico io per primo, che non ha più 25 anni, ne ha 36. Non segnerà più 50 gol, ma quanti? La risposta è 35! È incredibile, i numeri parlano da soli. È davvero una leggenda, uno dei grandi nomi che ricorderemo per sempre nella storia del calcio, ma ha ancora delle motivazioni. Vuole riconquistare il “Pallone d’Oro”, la “Scarpa d’Oro”, vuole battere il record per il maggior numero di gol a livello delle nazionali iraniane, Ali Daei (109, e CR7 ne ha 104). Semplicemente non vuole giocare in Euro 2020, ma anche ai prossimi Mondiali. È molto forte mentalmente e le recensioni non lo infastidiscono, anzi, lo stimolano ancora di più».

