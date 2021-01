MotoGP: Dovizioso aspetta una telefonata

Andrea Battistella, direttore di Andrea Dovizioso, ha detto alla TV italiana che Andrea Dovizioso era pronto a sostituire Mark Marquez alla Honda se gli fosse stato chiesto di farlo. È un testo che è venuto a galla per un bel po ‘di tempo. Battistella ha detto che Dovizioso si sta allenando normalmente come se fosse una corsa attiva. Fa molto motocross e se gli viene chiesto di essere pronto per salire sull’aereo e andare in Qatar dove si svolgeranno tutti i test e le prime due gare consecutive. Ha anche detto che sarebbe molto interessante per gli spettatori e gli amici della MotoGP se Dovizioso rivendicasse la terza vittoria nel suo Qatar preferito, questa volta con la Honda, una moto che si è rivelata una vittoria. Tuttavia, ha detto che lui e Dovizioso si sentono male per quello che sta succedendo a Marc Marquez.

Con la data di ritorno in pista di Marquez non nota, ha senso solo che la Honda cerchi un pilota per sostituirlo. Dovizioso non si preoccupa se questo accade per qualche partita. Sarebbe d’accordo solo se guidasse la squadra in tutte le partite. Se il marchese torna, il nostro turno si rifiuta di partecipare alla Honda con tre motociclette. Inoltre, l’ingegnere capo del marchese, Santi Hernandez, ha già affermato che il miglior sostituto per il marchese sarebbe Stephane Bradel, il collaudatore e pilota Honda che ha sostituito il marchese l’anno scorso. In conclusione, Baptistella ha detto che se Dovizioso non fosse andato alla Honda, sarebbe stato difficile psicologicamente guardare le due gare del Qatar dal divano, soprattutto perché ha scherzato sul fatto che si sono svolte in un momento in cui Duffy Motocross non avrebbe partecipato !!!

Andrea Dovizioso ha ottenuto due vittorie in Qatar, superando in maniera superba Marc Marquez nell’ultimo giro, dopo aver chiuso un totale di 6 volte sul podio mentre nella prima gara lì nel 2008 con la Honda, era quarto.