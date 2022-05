Moto GP: l’italiano Bagnaia conquista la pole al Gran Premio di Francia, Quartararo 4°

L’italiano Francesco Bagnaia (Ducati) partirà dalla pole position al Gran Premio di Francia di domenica a Le Mans, con il francese Fabio Quartararo (Yamaha), campione del mondo e leader di campionato, che partirà dal quarto posto.

Bajnaya, l’ex vincitore del Gran Premio in Spagna, ha battuto il connazionale australiano Jack Miller, vincitore lo scorso anno in Francia, e lo spagnolo Alex Espargaro (Aprilia), secondo in campionato.

Quartararo (Yamaha), appena dietro ai primi tre uomini, cercherà di battere Espargaro, il suo rivale più vicino ai Mondiali, per mantenere la classifica generale.

Niçois partirà davanti all’italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) e all’altro francese nella prova di Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Se Quartararo punta alla decima vittoria in carriera in Prima Divisione, domenica Zarco proverà a conquistare il suo primo successo in MotoGP.

La prestazione sarebbe ottima sotto molti aspetti perché al momento Pierre Monnier (Guillera) è l’unico pilota francese a vincere in Francia, a Reims nel 1954. All’epoca le gare erano ancora disputate con moto 500cc a due tempi. . Invece dell’attuale quattro tempi da 1000 cc.

Gli spagnoli Juan Mir (Suzuki), Alex Raines (Suzuki) e Jorge Martin (Ducati-Pramac) completeranno la terza fila di questa settima gara della stagione, che inizierà domenica alle 14:00. Circuito Bugatti a Le Mans.