Mondiali 2023. Qual è il sorteggio migliore e peggiore per la quindicesima squadra nazionale francese?

Il sorteggio della Coppa del Mondo 2023 si svolgerà lunedì 14 dicembre a Parigi. (© Icon Sport)

Domani lunedì 14 dicembre Il quindicesimo di Francia Sarà risolto. In effetti, in Brunard Palace a Parigi, Il Il sorteggio della Coppa del Mondo 2023 Organizzato dalla Francia – da molte personalità che rappresentano lo spirito francese: Jean Dujardin (attore), Alice Renafand (Prima ballerina), Jan Arthus Bertand (Fotografo), Jay Savoy (Fornello), Christian Louboutin (Il Creatore) e Jean-Michel Wilmot (Architetto). Emmanuel MacronA questo evento parteciperà anche il Presidente della Repubblica.

Questo sorteggio seguirà Il sito di social networking Facebook, Attraverso La pagina ufficiale della Coppa del Mondo 2023 Le prime palline devono uscire dai cappelli alle 12:30 colpendo. Certo, la Coppa del Mondo (8 settembre – 21 ottobre) si giocherà in soli 999 giorni, ma la competizione inizia lunedì per gli uomini. Fabian Galthi Che, dopo un grande anno 2020, puntano ad alzare l’asticella Ellis Web Cup, a casa.

Come sempre, esamineremo attentamente il destino dei Blues e delle squadre che erediteranno. Palla calda, palla fredda: Notizie di rugby presentati Miglior e peggiore XV pareggio per la Francia.

Cappelli della Coppa del Mondo 2023 Cappello 1: Sud Africa, Nuova Zelanda, Inghilterra e Galles.

Cappello 2: Irlanda, Australia, Francia, Giappone.

Cappello 3: Scozia, Argentina, Fiji, Italia.

Cappello 4: Oceania 1, Europa 1, America 1, Asia / Pacifico 1.

Cappello 5: Africa 1, Europa 2, America 2, vincitrice dei finalisti.

Lot # RWC2023

🗓 lunedì 14 dicembre

⌚ 12h15 pic.twitter.com/TGMySWKUjI – Coppa del mondo di rugby (RugbyWorldCupFR) 10 dicembre 2020

Miglior girone: con Galles e Italia

Ovviamente, essendo in Hat 2, Il quindicesimo di Francia non potrà evitare un seme Dal gruppo 1. Ma c’è una squadra a un prezzo più ragionevole delle altre: Gallia. Ereditare sarebbe un’ottima notizia per i Blues se cercassero di prendere il primo posto nel loro gruppo. Il 15 ° di Leek è solo 9e Nella classifica mondiale di rugby, il peggior seed rating.

Lot # RWC2023 J-3 Il Galles ha occupato il primo posto nel suo gruppo tre volte, nel 1987, 1999 e 2019 pic.twitter.com/kJeIAiNSdB – Coppa del mondo di rugby (RugbyWorldCupFR) 11 dicembre 2020

Se duro, il cappello 3 definisce la rigidità del gruppo. Oggi c’è una nazione di gran lunga inferiore alle altre: Italia. La Nazionale, rimasta su 5 cucchiai di legno consecutivi nel Campionato Sei Nazioni, punta solo a 14e Classifica globale.

Per il resto? Il Asia / Pacifico 1 E il Vincitore del qualificatore (Con un nuovo processo che apre la possibilità di vedere una nazione a sorpresa prendere Sesame. Saranno 5 in gara, ndr), che è la squadra finale per aver vinto il biglietto per la Coppa del Mondo, farà a nostro avviso le migliori scelte tra i cappelli 4 e 5.

Il miglior sorteggio : Galles – Francia – Italia – Asia / Pacifico 1 – vincitore del torneo di qualificazione.

Peggior gruppo: Nuova Zelanda e Argentina

Così Tutti neri O ilSud Africa Il peggior sorteggio? I Boks sono campioni del mondo, ma non hanno giocato una sola partita nel 2020. I neozelandesi potrebbero essere sembrati i più entusiasti nel loro recente torneo di rugby, ma l’hanno vinto anche in. Andiamo, andiamo in Nuova Zelanda. Motivo ? Non perdere mai una partita di gruppo nella Coppa del Mondo!

Lot # RWC2023 J-3 🇳🇿 La Nuova Zelanda non ha mai perso una partita nel gruppo della Coppa del mondo di rugby, vincendo tutte e 31 le partite (qui contro il Tonga nel 2015) pic.twitter.com/pJM0cltTpk – Coppa del mondo di rugby (RugbyWorldCupFR) 11 dicembre 2020

In piscina 3? La redazione esita tra Figi E ilargentino. Ma i giocatori del Pacifico hanno avuto spesso i blues ai Mondiali (4 vittorie in 4 partite) e Pumas ha dimostrato durante l’ultimo torneo di rugby di avere una generazione molto forte. L’Argentina potrebbe essere più pruriginosa.

infine, Oceania 1 (Possibilmente Tonga) e America 2 (Uruguay / USA / Canada) presenteranno partite fisicamente stancanti per i Blues, dopo che Tonga ha sconfitto la Francia nel 2011 e sollevato grandi preoccupazioni nel 2019. L’arbitro è lunedì dalle 12:30.

Il peggior sorteggio : Nuova Zelanda – Francia – Argentina – Oceania 1 – America 2.