Mondiali 2022: Perché l’Italia non partecipa

Dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, giovedì 24 marzo, gli italiani non parteciperanno ai prossimi Mondiali che si terranno in Qatar a fine 2022.

Come nell’edizione 2018 in Russia, l’Italia non parteciperà La Coppa del Mondo 2022 si svolgerà in Qatar A novembre e dicembre di quest’anno. Una vera delusione per gli azzurri rimasti comunque vincitori negli ultimi Campionati Europei organizzati la scorsa estate. Questo giovedì, 24 marzo a Palermo, sono stati eliminati dalle semifinali delle qualificazioni ai Mondiali 2022 da una modesta squadra della Macedonia del Nord (0-1). È stato tenuto sotto scacco fino ai tempi supplementari, poi i compagni di squadra di Marco Verratti hanno subito un gol dell’attaccante macedone Aleksandar Trajkovski.

La squadra italiana, quindi, saluta i Mondiali del 2022 in Qatar, e quindi dovrà aspettare La Coppa del Mondo 2026 sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico Per la speranza di riscoprire l’efficacia della competizione internazionale. Ricordiamo che l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali rimane, finora, una sconfitta contro l’Uruguay (0-1) il 24 giugno 2014 durante i Mondiali in Brasile. Gli italiani sono stati eliminati dalla fase a gironi. La storia d’amore tra l’Italia e il Mondiale non è andata bene dalla vittoria finale sui Blues nel 2006 in Germania.

Mondiali 2022: quando si svolgerà il sorteggio dei gironi?

all’ora corrente, Sappiamo che 19 delle 32 selezioni si qualificano per la Coppa del Mondo in Qatar. Questi sono Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Croazia, Danimarca, Serbia, Brasile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita, Iran e Qatar, come paese ospitante. Il sorteggio per la fase a gironi si svolgerà il 1 aprile, una volta che conosceremo le 13 nazioni che devono ancora qualificarsi per la Coppa del Mondo.

