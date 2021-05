Modifica: non è solo un tour in Italia

Come sappiamo da tempo, il ciclismo non è più uno sport riservato ai corridori europei.

Ricorda che all’inizio del secolo scorso, gli eroi provenivano da paesi dell’Europa occidentale tra cui principalmente Francia, naturalmente, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Portogallo, Italia … a volte con arrivi, ad esempio Lussemburgo Charlie GaulE il Gli svizzeri Freddie Kobler e Hugo Cobalt Che vinse il Tour de France negli anni ’50, poi negli anni ’80 e prima ancora, i paesi dell’Est esportarono i loro migliori fantini e improvvisamente scomparve la famosa corsa per la pace alla quale parteciparono alcuni fantini francesi. Fatta eccezione per il ritardo Bernard Joyot Che abbiamo lasciato tempo fa e con altri Habs Jean-Pierre Dangium Sono stato informato …

Sempre negli anni ’80 abbiamo assistito all’arrivo di corridori da Colombia Che prima si è acceso in montagna e poi è diventato più completo. Meglio, ad alcuni colombiani piace Quintana Unisciti a una squadra francese e vivi persino nel nostro paese.

Ma non è finita perché anche il ciclismo è pratica Giappone e Cina. Ricordiamo che Aumale fu sicuramente il primo a reclutare cavalieri giapponesi e che l’ex campione dilettante francese Franck Morelle fece numerosi viaggi al Sol Levante per reclutare i migliori hobbisti. Ma il ciclismo si sta espandendo a … Africa E qualche anno fa, quando era il direttore di gara della Côte Picarde, caro a Jean-Bernard Devos, Bernard Hainaut Siamo stati elogiati per l’entusiasmo ma anche per il dinamismo del ciclismo in questo continente.

Dopo i tre paesi del Maghreb, Algeria, Marocco e Tunisia, questo sport ha trovato il suo posto in Gabon, dove ha iniziato a svilupparsi la razza gabonese. Poi quest’anno, un altro paese africano è emerso organizzando il suo tour: il Ruanda. Recentemente spiegato Tour in Ruanda E i cavalieri francesi erano presenti. di chi Pierre Roland Che si è distinto in una fase e non ha esitato a essere presente due mesi prima del lancio per adattarsi al clima e alle abitudini. È un bene che il Ruanda stia ritrovando un assaggio di vita grazie alla moto perché da trent’anni ha sofferto tanto. I giovani oggi vogliono praticare questo sport e questa è una buona cosa.

Dopodiché, il Ruanda vorrebbe essere il primo Paese africano a poter organizzare i Campionati del Mondo su strada. Lo speriamo perché sarà un enorme passo avanti. Presidente dell’UCI, francese Laparte Ha visitato il Ruanda e non c’è dubbio che i leader di questo Paese riusciranno a convincerlo.

Lionel Herbett

Copyright dell’immagine DUFITUMUKIZA Jean-Pierre DR