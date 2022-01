Milan: linee ufficiali, canale e date delle partite

Questo sabato 11 dicembre 2021, dalle 20:45, segui la partita Udinese – Milan (serie A Round 17). L’intervista viene trasmessa in diretta su BeIn Max4. Per saperne di più su questa partita, segui la guida: le formazioni, le altre partite di Serie A di oggi, il punteggio… Te lo spieghiamo noi!

Il Milan è in vantaggio sull’Udinese nella diciassettesima giornata del match di Serie A italiana. In testa alla classifica con 38 punti, la Lombardia ha un punto di vantaggio sul Napoli, due sull’Inter e quattro lunghezze sull’Atalanta. bergamasco. Dopo Genoa (3-0) e Salernitana (2-0), la formazione rossonera guidata da Stefano Pioli punta a conquistare la terza vittoria consecutiva contro la 14° formazione friulana a 16 unità, senza il minimo successo nelle ultime quattro giornate, che si e’ separato dal suo allenatore Luca Guti. Martedì scorso, il Milan ha perso a San Siro contro il Liverpool (1-2), all’interno della sesta giornata della fase a gironi di Champions League, dopo essere passato in vantaggio con un gol di Fikayo Tomori. Ultimi nel girone B con quattro punti, i compagni di Zlatan Ibrahimovic sono stati eliminati da tutte le competizioni europee.

La rosa di Udinese – Milan

Udinese, rosa ufficiale: Silvestri. Nihuen-Perez, Picao, Neutink; Molina, Arslan, Wallace, Makengo, Sobi; Deulofeo, Peto.

Milan, roster ufficiale della squadra: Miniano. Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunich; Ibrahimovic.

Record Udinese – Milan

