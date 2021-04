Michailidis per Eleftheriou: “Sei una stella brillante nello sport cipriota” – Super Sport FM

Il presidente di KOA, Andreas Michailidis, riferisce della visita di Andri Eleftheriou a KOA.

Analiticamente:

“Proviamo una grande gioia, soddisfazione e orgoglio che tu sia con noi oggi nel consiglio di amministrazione della Cyprus Sports Organization. Sei una stella brillante nello sport cipriota. KOA ti abbraccia e ti sostiene con tutte le sue forze”. Con queste parole abbiamo accolto l’olimpionico Andre Elvtherio all’incontro con il Consiglio di Amministrazione lo scorso martedì 20/4 presso la sede di KOA, all’interno della sessione degli incontri del Consiglio con gli atleti qualificati per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Al fine di discutere il loro corso di preparazione e gli eventuali problemi che potrebbero incontrare con loro.

Abbiamo confermato che attraverso numerose esibizioni e riconoscimenti, culminati al settimo posto alle Olimpiadi di Pechino 2008 (seguite da Rio de Janeiro 2016), Andrei è diventato un campione internazionale di tiro con l’arco promuovendo e onorando il nostro paese. Le abbiamo assicurato che l’organizzazione continuerà a sostenere attivamente i suoi sforzi e ci siamo congratulati con lei per l’ultimo premio speciale di EAK per il suo lavoro su due importanti questioni sociali!

Andre Eleftherio ha ringraziato la Federcalcio per il suo sostegno a lungo termine, sottolineando che si stava preparando intensamente per la sua partecipazione prima ai giochi internazionali di Lunato, in Italia, e poi alle Olimpiadi di Tokyo. Il suo obiettivo di distinzione rimane coerente e spera di vincere una medaglia alla sua terza Olimpiade. In conclusione, ha affermato che il supporto continuo di KOA aiuta ogni atleta e lo fa sentire sicuro di concentrarsi sul suo sforzo competitivo.