La Serie A è uno dei campionati più competitivi al mondo, con un numero di migliori giocatori che esercitano il loro mestiere in Italia. È un grande onore essere il capocannoniere del club in campionato, con pochissimi giocatori in grado di segnare regolarmente.

Qui presentiamo i quattro migliori club italiani e i loro capocannonieri.

1. Juventus – Alessandro Del Piero – 290 Bots

Considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, Alessandro Del Piero ha segnato 290 gol per la Juventus nei suoi 19 anni di collaborazione con loro, e l’attaccante è stato salutato come il miglior giocatore della sua illustre storia.

L’attaccante 46enne è stato un piacere da guardare in campo e ha vinto tutto ciò che poteva guadagnare in questo sport.

2. Milan – Gunnar Nordahl – 221 gol

Il fatto che Gunnar Nordahl sia il capocannoniere del Milan dopo aver trascorso solo sette anni lì dimostra quanto sia prolifico sotto i gol. L’attaccante ha vinto cinque Scarpe d’Oro, record per un giocatore italiano.

La leggenda svedese ha anche giocato per l’FC Roma durante la sua permanenza in Italia, dove ha continuato la sua carriera di successo.

3. Inter – Giuseppe Meazza – 284 Bots

Uno dei pochi giocatori italiani a vincere due volte il Mondiale, Giuseppe Meazza è una figura leggendaria dell’Inter, grazie ai 284 gol che ha segnato per loro durante la sua carriera.

L’attaccante, considerato il più grande calciatore italiano di tutti i tempi, è stato inserito postumo nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011.

4. Napoli – Dries Mertens – 135 scarpini

Dries Mertens è arrivato al Napoli nel 2013 e da allora si è affermato come il giocatore più importante del club, segnando 135 gol per diventare il capocannoniere del club nella storia.

Nonostante tutti i suoi successi individuali con il club, il belga deve ancora vincere lo scudetto e cercherà di aumentare il suo record nel prossimo futuro.

5. Roma – Francesco Totti – 307 ma

Francesco Totti, soprannominato L’Ottavo Re di Roma, è il giocatore più grande e fedele della Roma, avendo trascorso tutta la sua carriera con il club.

Conosciuto per la sua visione, tecnica e capacità di segnare gol, la stella simboleggia il club e la città di Roma ed è un’icona nel paese.