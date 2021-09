Mer Melissanidis – Ivan e una telefonata da … Putin (foto)

Può essere combinato quando uomini potenti dei due gruppi che hanno radici a Istanbul si incontrano a Panagia Sumela.

Per circa due ore, Demetris Melisanidis ha parlato con Ivan Savedis al Kastania Vermiou, soffermandosi sui trasferimenti.



Tutto questo nella locanda ufficiale del monastero di Panagia Sumela, dove i due uomini si sono incontrati in occasione della Grande Festa della Beata Vergine Maria e, naturalmente, la loro presenza è stata una tentazione per i giornalisti, perché erano in vena e parlavano.



I due capi, che generalmente mantengono le distanze, per tutto questo tempo non hanno avuto problemi, mentre i membri del loro staff si sono incontrati nominativamente con i giornalisti che hanno seguito i servizi.

Infatti, Ivan Savvidis ha suscitato scalpore quando un giornalista gli ha chiesto se il PAOK avrebbe finalmente ottenuto la bellezza Upton, a cui ha risposto correttamente “No… No… No…”.



Dimitris Melisanidis ha discusso dello sviluppo dello stadio dell’AEK, lasciando intendere l’aspettativa di un buon trasferimento all’Al Ittihad.

Grecia – Russia… Ortodossa!

Parlando con i giornalisti, Ivan Savedis ha ricevuto una telefonata di tre minuti dall’ufficio del presidente russo Vladimir Putin, secondo i suoi collaboratori.

Savvides si è ritirato sul balcone e poi è tornato senza menzionare la telefonata, mentre in seguito ha parlato con il ministro della Macedonia e della Tracia, George Orvanos.

