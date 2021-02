Mario Draghi: Una passione per il basket, la Roma e … Totti

FOTO AP

Affascinato dalla sua bellezza Pallacanestro, I suoi fan Roma E il suo giocatore Golf. Il Mario DraghiSu istruzioni del presidente italiano, Sergio MattarellaPer formare un governo, è associato allo sport.

Negli anni della scuola si innamorò della “dea arancione”. Il 1965 Stava giocando nella sua squadra Liceo Massimiliano Massimo Roma. In effetti, chi lo conosce da allora dice che lo era Sparatutto estremo. Il suo idolo era lui Bill BradleyStella Knicks New York, medaglia d’oro a Tokyo nel 1964 e nel 1966 Campione Europeo con Cemental Milan. Bradley in seguito divenne un membro del Senato degli Stati Uniti. Era anche un candidato alla presidenza. Nel 2009 no, Draghi ha ricevuto un premio Rete d’oro Che viene riconosciuto ogni anno come il migliore dello sport in Italia. Il premio è stato consegnato anche all’ottimo tecnico italiano Ettore Messina.

Lo sport che gioca di più, ha 73 anni Golf. Poi c’è il suo amore per lei Roma. Chi lo conosce dice che vive … i suoi giochi sono così intensi, ma raramente l’hanno visto sulle piattaforme dell’Olympico. Ovviamente, da bravo “romanziere”, era il suo calciatore preferito Francesco Totti Poi il “mago” brasiliano, Falcao. Infatti, in un’intervista al quotidiano spagnolo “El Pais” ha detto 2016“Totti è il miglior calciatore della sua generazione. Un talento unico. Filosofo del calcio. Assolutamente il più grande nella storia della Roma”, ha detto. L’altro ti è piaciuto? Il Andrea Pirlo Nel 2012 nella Coppa delle Nazioni europee, l’Italia ha finalmente perso contro la Spagna. Ha detto: “È il direttore dell’orchestra”.

Forse aveva bisogno di alcuni buoni scatti che gli piacevano in gioventù e abilità Che cosa egli è Pirlo Smantellare le difese avversarie per convincere altre potenze politiche italiane a dargli il loro appoggio.