Lukaku, “ha due pesci per un piede”

Dopo aver sconfitto l’Inter dall’inizio della scorsa stagione, gli osservatori italiani hanno elogiato Promelo Lukaku. Tranne Antonio Cassano.

«Negli ultimi cinque mesi sono stato tra i primi 5 marcatori, sì!“rallegrarsi Romelu Lukaku In un’intervista con France Football. È difficile discutere con l’attaccante belga di 27 anni, che ha segnato gol da quando è arrivatoInter Milan Un anno e mezzo fa, con una prima stagione di 34 gol in 51 partite, ha segnato 12 gol in 13 partite dall’inizio dell’anno. In Antonio Conte 3-5-2, il primo Manchester United Combatti davanti alla porta tanto quanto è prezioso nel gioco.

Lukaku en No. 1 Devant Haaland!

Christian Vieri, sul suo canale Twitch (BoboTV), ha confermato che Lukaku era “Capocannoniere mondialePrima di Robert Lewandowski(Lewis) Suarez E il (Harry) Ken“, Perché lui “È impossibile segnare». Si alza anche l’ex attaccante della Nazionale Erling Haaland Al secondo posto nella sua classifica dei 9 migliori numeri del momento. E questa chiara opinione ha fatto parlare il live: Antonio Cassano.

Il terribile vecchio del Calcio non funziona in quattro modi:Non ha senso, non è nemmeno tra i primi 5. Fisicamente è un mostro, ma questo è tutto. Stai dicendo che ha tutto? Ogni volta che controlla che percorra 50 metri, ha 2 piedi invece di piedi. Non ha vinto alcun titolo. Ha fallito al Manchester United. È forte fisicamente, ma se lo porti via non sarà più in grado di vedere la differenza. Dopodiché, è vero che nella prima divisione distrugge tutto».

Firmino è meglio di Lukaku?

Cita Cassano, che ora ha 38 anni ed è in pensione dal 2017 ”Benzema, Lewandowski, Firmino, Haaland, Aguero e KenDi fronte a Lukaku. Ma Roberto Firmino è soprattutto quello che vuole sottolineare l’ex attaccante della Roma, come il nazionale brasiliano viene giudicato dal Liverpool “più potente“E il”Più decisivoIn Champions League come Romelu Lukaku. Il 27enne Red Devil, infatti, deve brillare durante i grandi incontri con l’Inter e con la nazionale belga per stupire finalmente. Aveva segnato “solo” contro Panama e Tunisia nel Mondiale 2018.

Adani: “Lukaku è tra i primi 5. Quindi possiamo scegliere i nomi ma davanti a Lewandowski no.”

Cassano: “Lukaku romperà il campionato ma non raggiungerà mai i livelli di Lewandowski, Suarez o Benzema”.

Al-Adani: “Non raggiunge quei livelli”.

Vieri: “Metti Lukaku in Bayern e segna 70 gol” pic.twitter.com/BCfZZSy2V5 Danielle Marie (@marifcinter) 8 dicembre 2020