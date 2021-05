Luis Suarez: Ottimo video con Suarez – è così che l’ha ottenuto … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

E il quadro è sempre il testimone indiscusso, e nel caso dell’attaccante uruguaiano Atletico, non c’è dubbio sul modo in cui è riuscito a superare le prove per ottenere il passaporto italiano e poter procedere con la trattativa per il trasferimento alla Juventus.



Luis Suarez: In passato si è parlato molto di ottenere un passaporto italiano dall’Uruguay per completare il suo trasferimento alla Juventus, cosa che non è avvenuta ed è finita all’Atletico Madrid. Il modo in cui l’attaccante del “Rochiblancos” ha approfittato delle radici della moglie e ha cercato di ottenere il documento che gli avrebbe permesso di giocare in Italia da nativo e in qualsiasi squadra in Europa come comunità.

Il problema è stato che si è constatato che c’erano irregolarità negli esami che doveva sostenere e, dopo un’indagine, il direttore del centro d’esame e tre dipendenti sono stati multati.. Testimone indiscutibile è il video che ha visto la luce il Sabato Santo (1/5) e mostra Luis Suarez che riceve un documento dagli esaminatori, magari con risposte, e scambia con lui firme e scatta foto con loro poco dopo. Gli esaminatori.

???? Un video trapelato del presunto test di Luis Suarez per superare il test di lingua italiana per prendere la nazionalità italiana in preparazione per entrare a far parte di Liuve .. E dimostra in immagini e immagini che il test è stato manomesso e Suarez sono state date le risposte risolte ! Alcuni di loro sono stati dati sia oralmente che in video pic.twitter.com/hudIpfQfEw – Zuhair Al-Shammasi (@Zuheir_shammasi) 1 maggio 2021

Segui sportdog.gr su Google News e sii il primo a sapere tutto notizie sportive

Mostra tutto notizie sportive Dalla Grecia e dal mondo, su sportdog.gr

Commentalo