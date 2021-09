Lotteria storica per l’Italia, comoda Spagna, Germania e Polonia

L’Italia perde punti per la seconda partita consecutiva, ma entra nella storia con uno 0-0 contro la Svizzera. Brillanti vittorie per Spagna, Germania e Polonia su Georgia, Armenia e San Marino.

La squadra di Roberto Mancini continua a raccogliere galloni. Poche settimane dopo aver vinto l’Euro, gli Azzurri sono entrati nei libri di storia diventando la prima nazionale imbattuta in 36 partite consecutive, rompendo le prestazioni di Brasile e Spagna. Per quanto riguarda la partita, l’Italia ha perso un calcio di rigore con Zorginho, ma non la dipingerà di nero dopo lo 0-0 in Svizzera poiché questo pareggio ha tenuto l’avversario a quattro punti di distanza ed è al primo posto nel Gruppo C. Qualificazioni ai Mondiali.

E nelle altre partite disputate contemporaneamente, la Germania ha battuto 6-0 il secondo posto nel Gruppo X, l’Armenia e ha reso le cose molto facili. Il protagonista della squadra di Hansi Flick è stato Gnabri con una doppietta. Il Belgio, insieme ad Azar, Lukaku, ha sconfitto facilmente la Repubblica Ceca 3-0. La squadra di Roberto Martinez è già arrivata alla fase finale del Mondiale, portandosi a +9 dall’avversario dopo 6 partite.

La Polonia, con una doppietta di Lewandowski e una tripletta di Adam Boska, ha finalmente chiamato qualcosa dalla Germania che non ha mostrato pietà e ha battuto San Marino 1-7. Nella partita del girone che ha coinvolto la nazionale greca, la Spagna ha battuto facilmente la Georgia 4-0 con Gaia, Soler, Ferran Torres e Pablo Sarabia hanno segnato la rete.

Riepilogo dei risultati

il secondo gruppo

Kosovo – Grecia 1-1

Spagna – Georgia 4-0

terzo gruppo

Bulgaria – Lituania 1-0

Svizzera – Italia 0-0

Quinto gruppo

Bielorussia – Galles 2-3

Belgio – Repubblica Ceca 3-0

nono gruppo

Albania – Ungheria 1-0

Inghilterra – Andorra 4-0 B

San Marino – Polonia 1-7

Decimo gruppo

Islanda – Macedonia del Nord 2-2

Romania – Liechtenstein 2-0 B

Germania – Armenia 6-0