‘Lotta del secolo’ e ‘brutti freni’… la stampa mondiale si infiamma nel duello Hamilton-Verstappen

L’antologia di domenica di Lewis Hamilton e Max Verstappen al Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultima prova del Campionato del Mondo di Formula 1, ha fatto il giro del mondo lunedì mattina.

Lo spettacolo, la tensione, i colpi di scena, le svolte, la rottura e la rivalità che non hanno più bisogno di essere mostrate… Come una stagione di F1 folle e indecisa, il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha tenuto tutti col fiato sospeso. Appassionati di sport motoristici. Vinta da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, la gara è stata commentata pesantemente in pista. Questo è anche il caso dei giornali del lunedì mattina.

La “Battaglia del secolo” di L’Equipe è sormontata da un’impressionante foto aerea del collo e del collo di Mercedes e Red Bull in una curva. Scatto che mostra l’epico duello tra il britannico e l’olandese, a pari punti prima dell’ultimo Gran Premio, domenica ad Abu Dhabi.

“Formula Far West”

Da sempre appassionati di giochi di parole, i giornali inglesi si divertono un mondo. Un riferimento speciale a The Sun è intitolato “Braking Bad”, riferendosi alla collisione tra i contendenti al giro 37. Anche Metro Sport parla di una “gara disordinata”. Nel campo bataviano, il quotidiano olandese De Telegraaf non ha coperto la vittoria di Hamilton, ma ha titolato “una lotta per il titolo al suo culmine” con una foto di Verstappen.

Mentre giornali spagnoli come Sport o AS insistono sul fatto che Hamilton “ha vinto la battaglia contro Verstappen” in Italia, il Corriere dello Sport si sta godendo la fine della stagione della “Formula Far West”.