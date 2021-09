Lituania: linee ufficiali, canale e orario della partita

Questo mercoledì 8 settembre 2021, dalle 20:45, segui in diretta TV la partita Italia-Lituania (Mondiali 2022, Qualificazioni). Questo incontro sarà trasmesso in diretta su W9. Risultati in diretta, formazioni e altre partite per questa notte internazionale: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa partita.

L’Italia, alla sua terza partita del periodo internazionale di settembre nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2022, accoglierà mercoledì la Lituania al Mapei Stadium di Sassuolo. Il vincitore di Euro 2021, probabilmente ancora sulle nuvole, non è riuscito a liberarsi dei suoi primi due avversari a settembre. Contro la Bulgaria, giovedì scorso, gli uomini di Roberto Mancini non hanno potuto fare meglio dell’1-1, prima del nuovo pareggio (0-0) contro la Svizzera, domenica. Capolista del girone C, con 11 punti contro 7 della Svizzera, e prima seconda classificata, l’Italia deve ribattere contro la Lituania per riprendere la marcia in avanti, dopo 3 vittorie nelle prime 3 gare di qualificazione ai Mondiali.

Liste ufficiali per Italia – Lituania

Italia, formazione ufficiale della squadra: Donnarumma. Di Lorenzo, Accra, Bastoni, Biraghi; Pesina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspaduri, Ken

Lituania, formazione ufficiale della squadra: Citco. Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Silivka; Kazlauskas, Verbekas, Novikovas; Dubekas

Italia e Lituania: su quale canale?

La partita Italia-Lituania sarà trasmessa in diretta su W9 dalle 20:45. Le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2022 possono spesso essere seguite tramite L'Equipe o L'Equipe Live per gli abbonati alle partite in Europa (esclusa la Francia) e in Africa. Le partite nella regione sudamericana verranno guardate su beIN Sports.







Score Italia – Lituania e programma TV completo

Se non puoi guardare la partita in diretta in TV o in diretta streaming, puoi seguire il risultato Italia e Lituania sulla nostra pagina dei risultati. Gol, cartellini… Segui la partita in diretta minuto per minuto. Ecco il programma TV completo per le altre partite di oggi: