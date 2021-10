L’Italia si è fermata, l’Algeria può sognare un record mondiale invincibile

Riuscirà l’Algeria a rovesciare l’Italia, che detiene l’indomabile record mondiale? Questo mercoledì, la Spagna ha sospeso la selezione della nazionale italiana (1-2) nelle semifinali della Nations League.

Si è conclusa mercoledì la lunga serie di 37 partite di imbattibilità dell’Italia, che costituisce il record del mondo. Che potrebbe essere una nuova ispirazione per un altro Paese, l’Algeria.

Il detentore del record in Africa, l’Algeria ha segnato 29 partite consecutive senza sconfitte. Per poter rovesciare l’Italia, i Desert Foxes devono fornire una performance impeccabile nei loro prossimi nove incontri. Ulteriore pressione sull’aspetto degli uomini di Djamel Belmadi.

Per maintenir cette chance, il faudrait d’abord bien négocier la double confronto face au Niger au cours de ce mois d’octobre, la match contro Djibouti en novembre et surtout les retrouvailles avec the Burkina Faso qui a poche settimane fait.

Il resto della corsa per questo record mondiale si svolgerà durante la Coppa d’Africa. Prima durante le amichevoli di preparazione alla competizione e poi durante la fase finale. Situata nel Gruppo E, l’Algeria avrà come avversarie Sierra Leone, Guinea Equatoriale e Costa d’Avorio. Se non è caduta per allora, Riyad Mahrez e i suoi compagni di squadra potrebbero scrivere i loro nomi nei record mondiali di calcio.