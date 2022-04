La squadra della Squadra Azzura ha lasciato lo spogliatoio dello Stadio Renzo Barbera di Palermo in pessime condizioni.

Non è proprio l’idea della classe italiana… Dopo la terribile delusione vissuta giovedì sera in casa, dove sono stati sconfitti dalla Macedonia del Nord (0-1) nell’ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2022, il Nazionale Ha lasciato il suo spogliatoio a brandelli.

Comportamento doloroso

Bottiglie di plastica, bende e carte, il pavimento dello spogliatoio dello Stadio Renzo Barbera di Palermo era ricoperto di rifiuti di ogni genere all’inizio della Marco Verretti e i suoi partner, come mostrato in questo video pubblicato sui social network. Ciò non dovrebbe migliorare il quadro della selezione transalpina…