Lionel Messi II, Benzema V, i 10 candidati al Pallone d’Oro 2021 (sport africano)

29 novembre: una data scritta a caratteri cubitali nei diari di alcune stelle del calcio. Quel giorno verrà svelato il Pallone d’Oro del calcio francese 2021. Il titolo individuale per eccellenza per un calciatore, per il quale 3 giocatori devono competere in una stagione mozzafiato. Sono già Lionel Messi, Robert Lewandowski e Jorginho. Non sorprende che siano i tre candidati per France Football.

Dopo la loro ottima stagione, tutti e tre hanno meritato il Pallone d’Oro. Ma purtroppo bisogna solo vincere. Di fronte a questo difficile compito, che dovrà affrontare i giornalisti e i calciatori selezionati per votare, Afrique Sports ha deciso di fare una scelta, non solo su titoli e statistiche, ma anche sul rendimento durante la scorsa stagione e all’inizio di questa. stagione. Dopo analisi e consultazioni, il nostro preferito è Robert Lewandowski.

I 10 candidati al Pallone d’Oro 2021 (sport africano)

1 – Robert Lewandowski

Il vincitore della Bundesliga e della Supercoppa tedesca insieme, Robert Lewandowski è stato insignito dell’All-European Top Scorer Award (scarpa d’oro). In termini di statistiche, è l’unico giocatore a passare contro Lionel Messi. Ma l’altro vantaggio della pole è che è stato coerente sia la scorsa stagione che all’inizio della stagione. Ogni volta che era in campo, dava prestazioni degne del miglior giocatore del mondo. Se fosse stato presente ai quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il destino sarebbe stato diverso.

Nel 2010, quando Messi ha vinto il Pallone d’Oro contro Xavi e Iniesta, nonostante abbia vinto la Coppa del Mondo, gli organizzatori del Pallone d’Oro hanno chiarito che ha deciso semplicemente di assegnare il titolo al miglior giocatore del mondo, ma non a il più titolato. Oggi, in questo anno così misterioso, forse è arrivato il momento di mettere da parte i titoli e assegnare il Pallone d’Oro al migliore al mondo. Lewandowski è stato il migliore al mondo per due anni.

2- Lionel Messi

Messi è “solo” secondo nella nostra classifica, ma se vincerà il Pallone d’Oro sarà anche meritato. L’argentino, nonostante le difficoltà del Barcellona, ​​ha disputato una stagione eccezionale. E ciliegina sulla torta, ha vinto il titolo che tanto cercava con la sua scelta.

3 – Jorginho

Campione d’Europa con il Chelsea, campione d’Europa con l’Italia e vincitore della Supercoppa Europea, Jorginho ha il miglior record d’Europa. Cosa lo ha reso uno dei favoriti per questo Pallone d’Oro. Ma l’italiano, che affronta mostri come Lewandowski e Lionel Messi, dovrebbe accontentarsi di una buona reputazione. Se il Pallone d’Oro avesse vinto “solo” il titolo, lo sarebbe stato, senza alcuna potenziale contestazione.

4 – N’Golo Kanti

5 – Karim Benzema

6 – Kevin De Bruyne

7 – Cristiano Ronaldo

8 – Romelu Lukaku

9- Kylian Mbappe

10- Erling Haaland