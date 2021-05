Lewandowski: il suo primo idolo ha aria … Italia!

È senza dubbio il miglior attaccante degli ultimi anni. Il “cannone” del Bayern Monaco Robert Lewandowski è pronto a battere tutti i record con il suo passaggio. L’attaccante polacco segna gol senza sosta guidando costantemente la sua squadra nei giorni gloriosi. I cognomi dei bavaresi negli ultimi anni portano il timbro di “Leva”. Senza di lui, il Bayern è un’altra squadra, che è stata vista nei quarti di finale di Champions League di quest’anno nelle partite con il Paris Saint-Germain.

Prima della fine di un’altra stagione di successi, il 32enne ha rilasciato un’intervista all’italiano Tuttosport. Il polacco ha accennato, tra l’altro, alla possibilità di giocare negli stadi italiani, così come il suo primo e connazionale Wojciech Chesney.

Robert Lewandowski ha rivelato che il suo primo idolo del calcio proveniva dagli stadi italiani. Roberto Baggio è stato il mio modello numero uno. L’ho visto giocare per l’Italia ed ero pazzo di lui. Il suo stile, i suoi dribbling, i suoi ritocchi e persino la coda di cavallo. Ricordo anche Alessandro Del Piero dalla Juventus. Io Conosco alcune squadre italiane visto che le gioco in Champions League, la verità è che a prescindere dal mio contratto con il Bayern Monaco, mi sono divertito molto anche qui.

Lewandowski: “La migliore Inter quest’anno. Mi dispiace per Cesne”.

La SerieA è sicuramente un campionato che ha più tattica ma anche difese forti. “Ma c’è difficoltà a segnare in Germania, Inghilterra e Spagna”, ha detto l’attaccante polacco. Poi il 32enne non ha nascosto il suo dolore perché il suo connazionale Wojciech Chesney non ha vinto lo scudetto con la Juventus. “Mi dispiace per Seizen, è un grande compagno di squadra e un ottimo amico. Ma l’Inter meritava di vincere il torneo, è stato il migliore quest’anno. Juventus e Bayern hanno vinto campionati consecutivi. È qualcosa di unico”.

