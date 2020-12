Leader nella storia della Champions League o del Real (Statistiche)

La UEFA ha aperto il libro della storia della UEFA Champions League e ha compilato le sue statistiche. Il che dice che il Real Madrid è senza dubbio la prima squadra nella storia dell’evento.

Ha vinto il maggior numero di titoli. Ha giocato il maggior numero di partite, ha vinto e perso il maggior numero di partite su ogni altra squadra e ha segnato il maggior numero di gol.

Le “Merengues” hanno partecipato a 51 “copie” della Coppa dei Campioni e della Champions League, e hanno giocato 11 partite in più del Benfica II, per un totale di 445 partite nei tornei “Elite”, 87 in più rispetto alla squadra che si è classificata seconda. , Bayern Monaco.

La UEFA, giovedì (12/24), tramite un argomento speciale sul suo sito ufficiale, ha pubblicato le 30 migliori squadre nei 55 anni di storia del torneo (1955-2020). Dove domina il Real Madrid.

In effetti, c’è una presenza greca. Al 23 ° posto c’è anche l’Olympiacos e il 29 ° Panathinaikos. Nella classifica generale da 1 a 500 posti, AEK si è classificato 72 (58 punti) e PAOK 133 (21 punti).

Il “Punteggio speciale” era basato sui risultati di ciascuna squadra nel torneo. Ogni vittoria “conta” con due punti, e ogni pareggio è segnato da uno. Mentre i risultati finali vengono conteggiati per gli straordinari. Le partite giudicate ai rigori sono state conteggiate come “pareggi”.

Dettagli delle 30 migliori squadre nella storia di 55 anni di Champions Cup / UEFA Champions League:

Θ.ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ. I titoli corrispondono al vincitore ISOP. Perde punti goal

1- Real Madrid (Spagna) 51 13445265 77103984-489607

2- Bayern Monaco (Germania) 37 6358211 73 74742-355495

3- Barcellona (Spagna) 31 5325193 73 59651-317459

4. Manchester United. Inghilterra) 29 3285157 66 62521-274380

5. Juventus (Italia) 35 2285 146 69 70 455-274361

6. Milano (Italia) 28 7249125 64 60416-231 314

7. Liverpool (Inghilterra) 25 6223125 48 50418-199298

8- Benfica (Portogallo) 40 2259114 59 86417-301287

9- Porto (Portogallo) 35 2251114 58 79374-279286

10- Ajax (Paesi Bassi) 37 4233104 63 66363-258271

11- Dynamo Kiev (Ucraina) 37 022101 53 88344-297255

12- Ansenal (Inghilterra) 21 0201101 43 57332-218 245

13- Celtic (Scozia) 35 1214101 36 77331-252238

14. Chelsea (Inghilterra) 17 1 194 87 50 37 300-160 224

15- Inter (Italia) 22314 87 50 47262-186224

16- Anderlecht (Belgio) 34 0200 70 44 86282-320184

17- Atletico Madrid (Spagna) 16 Safar 142 72 37 33212-130 181

18- Dortmund (Germania) 19 1152 74 29 49259-188 177

19. Eindhoven (Paesi Bassi) 28 1 177 64 41 72231-224169

20- Lione (Francia) 18018 65 37 46232 – 178 167

21- Stella Rossa (Serbia) 26 1143 67 31 45260-194 165

22- Rangers (Scozia) 30 0161 62 40 59232-218164

23- Olympiacos (Grecia) 33 0180 64 33 83216-275161

24- Galatasaray (Turchia) 26 0175 57 43 75213-272157

25- Paris Saint-Germain (Francia) 14 0121 67 22 32243-136156

26- Valencia (Spagna) 13018 57 35 36191-130149

27- Rosenborg (Norvegia) 25 0152 58 31 63224-232147

28- Libro di Stewa. (Romania) 26 1145 52 41 52203-204 146

29- Panathinaikos (Grecia) 28 0157 49 45 63182-214143

30. La dinamo scattò. (Croazia) 22016 55 28 53