Le giustificazioni del Napoli – Si ridefinisce il match con la Juventus

La partita Juventus – Napoli per la terza partita del campionato italiano, che non si è svolta il 4 ottobre, è stata decisa dalla giustizia sportiva della terza divisione del calcio italiano.

La partita non è mai iniziata perché il Napoli non si era recato a Torino, adducendo ragioni mediche e di sicurezza per i membri della squadra di calcio, seguendo le istruzioni delle ASL di tenere i giocatori a casa in quarantena dopo due anni. Casi di coronavirus all’interno del gruppo.

Le autorità sportive della Federazione italiana hanno punito il Napoli in prima e seconda fila con una sconfitta sui “giornali” (3-0 aa) e una detrazione di punti dalla squadra del sud.

Tuttavia, il “Collegio di garanzia”, ​​l’ultimo organo di giustizia sportiva (di proprietà del Comitato Olimpico Italiano), guidato dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini, ha accolto il secondo appello di Partnube e ha convocato martedì (22/12) Per riprogrammare la partita dalla Serie A in un secondo momento

Il prossimo “problema” nei principi del calcio italiano è quando si deciderà questa partita. Si parlava del 13 gennaio, con il passaggio alla Coppa Italia, ma una scelta del genere avrebbe comportato il rinvio di troppe partite, causando un problema ancora maggiore.

“Non è stata una scelta, ma un impegno”, ha detto Matthias Grassani, avvocato del Napoli, davanti al Salone d’Onore del Coni. Partita di calcio “.

Dopo lo sviluppo di cui sopra, la nuova classifica di Serie A è stata la seguente:

Punteggio (in 13 partite)

Milano 31

Inter 30

Juventus 24-12c.

Roma 24

Napoli 24-12 c.

Sassuolo 23

Atalanta 21-12 c.

Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese 15-12 c.

Benevento 15

Cagliari 14

Paulownia 14

Parma 12

Spezia 11

Fiorentina 11

Genova 7

Torino 7

Crotone 6