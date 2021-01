L’Atalanta ha saltato il “Friuli”, 1-1 con l’Udinese

L’Atalanta ha perso una grande occasione per sconfiggere tre squadre e passare al terzo posto in classifica mercoledì pomeriggio (20/01), dopo aver pareggiato per 1-1 con l’Udinese, in un match rinviato dalla decima partita della serie A.

I padroni di casa, infatti, che hanno lottato in ogni partita per raccogliere punti che li avrebbero allontanati definitivamente dai posti pericolosi della classifica, hanno ottenuto la sorpresa più totale, aprendo il punteggio al primo minuto con Pereira.

La squadra bergamasca è riuscita a concludere la partita prima di completare la prima parte con Morell (44 gradi), ma per quanto si sia sforzato nella ripresa di trovare passaggi per raggiungere il secondo gol, non ci sono riusciti.

Punteggio (in 18 partite)

Milano 43

Inter 40

Napoli 34-17 c.

Roma 34

Juventus 33-17c.

Atalanta 33

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 17

Genova 15

Cagliari 14

Torino 13

Parma 13

Crotone 12