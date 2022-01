L’Algeria affronterà il Camerun in un pareggio totale

dighe. Mentre la Coppa d’Africa 2022 è iniziata il 9 gennaio, sabato si è svolto il sorteggio per le qualificazioni della zona africana della Coppa del Mondo 2022. Tra gli shock, l’Algeria affronterà il Camerun. Trova tutti gli adesivi in ​​questa pagina.

indice

[Mis à jour le 22 janvier 2022 à 17h15] Mentre la zona Europa ci offrirà un confronto tra Portogallo e Italia, sabato 22 gennaio si è svolto il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali per la zona Africa. Dopo l’uscita a sorpresa dalla Coppa d’Africa 2022, l’Algeria affronterà il Camerun per qualificarsi ai Mondiali in Qatar, in programma per la fine dell’anno. Un altro confronto durante le partite di separazione tra Egitto e Senegal, in cui competono le star del Liverpool Mohamed Salah e Sadio Mane. Sebbene si siano già affrontati nella Coppa d’Africa 2022 (vittoria del Mali 1–0), Tunisia e Mali si affronteranno di nuovo. Gli spareggi si giocheranno a marzo in forma di andata e ritorno.

A differenza dell’Europa, la regione dell’Africa non può inviare squadre direttamente alla Coppa del Mondo. Tutte le nazioni devono passare il terzo turno come una partita in casa e in trasferta. Ecco il sorteggio completo per le qualificazioni alla World Cup Africa Zone 2022, che si sono svolte sabato in Camerun:

Repubblica Repubblica Democratica del Congo – Marocco

Camerun – Algeria

Mali – Tunisia

Egitto – Senegal

Ghana – Nigeria

Qual è il sorteggio degli spareggi in Europa?

Un disegno del percorso:

Scozia – Ucraina

Galles – Austria

disegno della traiettoria b

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca

disegno della traiettoria c

Italia – Macedonia del Nord

Portogallo – Turchia

Qual è il programma delle partite?

Dopo il sorteggio e la suddivisione delle dodici squadre in tre modalità, le partite si giocheranno il prossimo marzo. Questo il programma: