La sua prima apparizione a Cipro dopo le vacanze in Italia, 24Sports & News

Emily Giuliti è tornata a Cipro, dopo tanto tempo, dopo essersi goduta le vacanze al largo dell’isola.

L’ex ministro, dopo le sue dimissioni da ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico, si è lasciata alle spalle il “hype” che aveva fatto e ha trascorso dei bei momenti estivi con la compagna, amministratore delegato del gruppo “Dias” Krisanth Tsuroli.

La coppia è in vacanza da molto tempo, facendo brevi viaggi in luoghi diversi. Dopo Idra e Mykonos, la cosmopolita svolta a nord d’Italia e in particolare il Lago di Como (Lago di Como), che è una delle destinazioni più calde.

Emily Giuliti è tornata alla sua base e lo ha annunciato in un post sul suo account Instagram personale. Nello specifico, era a Paphos con Chrysanthos Tsouroullis e ha pubblicato foto da lì. In un commento al suo post ha commentato: “Al Kougiouka Mill a Jiolu il mio preferito. Ringrazio i miei compaesani per la calda ospitalità e la meravigliosa colazione fatta in casa. Consiglio vivamente una sosta qui alla vostra prossima visita nella zona.”

Altro look semplice ma elegante, l’ex ministro ha optato per jeans skinny a vita alta e un fondo a zampa, che ha abbinato a una semplice camicia nera.

Chrysanthos Tsouroullis ha anche pubblicato una storia sul suo account: