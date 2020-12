La sua controversa vacanza a Dubai con l’Italia è limitata al Natale

Cristiano Ronaldo Ancora una volta al centro delle polemiche dopo la sua decisione Trascorri il Natale a Dubai In un momento in cui la maggior parte dell’Italia era confinata e molte famiglie erano costrette a trascorrere queste vacanze separatamente. La parte anteriore di Juventus Approfitta di questa breve vacanza per partecipare ai Globe Soccer Awards e approfitta del bel tempo e di un ambiente più indulgente in mezzo alla pandemia.

È stata la sua compagna Georgina, tramite i social network, a rivelarlo Il viaggio di Cristiano e della sua famiglia a Dubai, Dove trascorreranno le vacanze, approfittando delle brevi ferie dei giocatori della Juventus. Fino al 28 dicembre non dovranno più allenarsi, così Cristiano e il suo team salpano per Dubai per un viaggio privato. Lì trascorreranno questi famosi festival e ne approfitteranno per parteciparvi Globe Soccer Awards, in cui ha co-nominato Leo Messi e Robert Lewandowski per Player of the Year.

Il suo viaggio a Dubai ha scatenato polemiche in Italia, a causa dell’aumento dei casi di coronavirus nel Paese, le misure di contenimento sono state inasprite e la maggior parte degli italiani dovrà trascorrere il Natale lontano dalle proprie famiglie. Per diversi giorni Non saresti nemmeno in grado di uscire di casa se non fosse assolutamente necessario e i controlli della mobilità fossero ancora più importanti. I provvedimenti che non hanno fermato Cristiano Ronaldo o altri giocatori della Juventus – secondo La Gazzetta dello Sport – diretti anche a Dubai, sono motivati ​​dal bel tempo e da un clima più clemente.

Non c’è quarantena intorno ad esso

Mentre l’Italia dimostra che qualsiasi cittadino lo era Fuori dal 23 dicembre al 6 gennaio Dovresti restare Isolamento al ritorno, La misura non impedisce ai giocatori di ricevere un trattamento speciale che è stato sviluppato negli ultimi mesi. Possono seguire il prof Formazione sull’isolamento, con test regolari Per non interrompere la loro attività professionale. In altre parole, devono abbandonare la normale vita sociale, ma possono essere parte dell’allenamento quotidiano con un follow-up speciale.

quello Conforme alla leggeQuesto non vuol dire che sia controverso e, almeno, discutibile, perché in un anno in cui sono stati fatti grandi sacrifici per fermare il contagio, sembra diverso per tutti. Inoltre, lo stesso Cristiano Ronaldo era già stato segnalato mesi fa quando ha scelto di tornare dal Portogallo a Torino non appena ha saputo di essere positivo per COVID-19. Gli è costato anche le critiche del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.