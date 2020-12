La Sampdoria ha festeggiato la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato italiano, in cui il Genoa ha battuto il Crotone 3-1, nella partita del 13 ° turno. Damsgaard (26 punti) e Yankto (36 punti) hanno dato ai padroni di casa un vantaggio di due gol, e Simi non li ha temuti con un bel rigore nel ritardo tra i due tempi e ha “conquistato” la vittoria a 65 gradi, con il capocannoniere “The Old Man”. Fabio Quagliarella.

Tredicesima Gara:

Fiorentina-Verona 1-1 (19 b. Flovic – 7 b. Veloso)

Sampdoria – Croton 3-1 (26 gradi Damsguard, 36 gradi Yankto, 65 gradi Quagliarella – 45 + 1 dente. Simi)

Parma – Juventus 21:45

Torino, Bologna 12/20

Benevento Genova 12/20

Cagliari – Udinese 12/20

Inter Spezia 12/20

Sassuolo – Milan 12/20

Atalanta Roma 12/20

Lazio vs Napoli 12/20

Record (in 12 partite)

Milano 28

Inter 27

Juventus 24

Roma 24

Napoli 23

Sassuolo 23

Verona 13-20 c.

Atalanta 18-11 c.

Lazio 18

Sampdoria 13-17 c.

Udinese 14-11 c.

Cagliari 13

Paulownia 13

Parma 12

Benevento 12

Spezia 11

Fiorentina 11-13c.

Genova 7

Torino 6

Croton 6-13 c.

* Il Napoli ha -1 punti.