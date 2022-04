La quindicesima di Francia, la “banda dei lavoratori” che vuole ascendere

Dopo la vittoria sull’Italia, le truppe fecero un’osservazione unanime: “Non possiamo essere soddisfatti di questo contenuto.” La frase avanzata dalla prima metà della 15^ edizione di Francia, Caroline Drouin, ha riassunto perfettamente lo stato d’animo dello staff del Blue Team e dei giocatori intervistati dopo l’incontro. Sì, la vittoria ei suoi cinque punti sono preziosi, ma la follia che ha interrotto la partita francese deve andare via al più presto se i Blues vogliono scrivere una copia all’altezza delle loro ambizioni contro l’Irlanda, sabato 2 aprile.

Per ora la febbre autunnale è ancora lontana. E la primavera, che è appena arrivata con le sue promesse di rugby champagne, dovrebbe prendere una pausa questo fine settimana. I Bleues dovranno quindi riadattarsi alle temperature invernali e un match più restrittivo nella loro seconda partita del Sei Nazioni. “La pioggia che abbiamo ricevuto durante l’allenamento ha aiutato a rimettere a fuoco le ragazzeafferma Thomas Darrac, direttore sportivo di Blue’s, Soprattutto in settori particolarmente importanti quando le condizioni sono complesse, come a Tolosa.“

“Abbiamo lavorato molto sulla rotazione, la partita a piedi”. Thomas Darrac in franceinfo: sport

Una benedizione sotto mentite spoglie, forse: la maggiore vigilanza che circonda le trasmissioni di palla che già sappiamo è più difficile da manovrare in caso di maltempo. La vigilanza a volte indebolisce il sole e il cielo blu. Non ha senso correre finché il prezioso non si scalda tra le mani.

Perché mi soffermo così tanto su questo argomento? Perché se i Blues si fossero largamente imposti in Italia, l’invasione francese sarebbe stata caotica. La mancanza di panorami e lo stress di ritrovarsi in uno stadio quasi pieno delle Alpi (13.700 spettatori), domenica scorsa c’è stato un po’ di tutto.

Tuttavia, 14 passaggi sbagliati e 19 giri (le palle vengono perse e restituite all’avversario) sono significativi nel risultato di una squadra ambiziosa come il Team Blue. I numerosi doni, di cui gli italiani afferrati in calzini o pantaloncini dalla difesa azzurra non hanno saputo sfruttare, non sarebbero sempre rimasti senza conseguenze.

Per questa squadra che gode del possesso palla, delle uscite rapide e del mandare il gioco in difesa o la palla sull’ala, molteplici errori di mano le hanno impedito di imporre il proprio ritmo. “Ci hanno anche toccato totalmente”ha anche ceduto il terzo centrocampo per il 15esimo centrocampo della Francia, Emeline Gros. “Abbiamo lavorato alla nostra conquista, l’obiettivo sarà quello di prendere più palloni e rinunciare a un po’ più di cavalli. Contro l’Italia abbiamo sentito un po’ di moderazione, la voglia di fare un ottimo lavoro”ha sostenuto Thomas Darrac, giovedì.

Per affrontare la sfida contro l’Irlanda in Reconstruction, i Blues si presenteranno con un intenso branco di attaccanti e il ritorno di uno snodo stagionato. “Con Sansus-Drouin torniamo un po’ più agli standard comunianalizza Marie Semperi, già consulente internazionale di France Télévisions. Contro l’Italia ci sono stati problemi di mischia, in connessione, ma nel secondo tempo sono state trovate soluzioni, il che potrebbe spiegare perché ci sono stati dei cambi per affrontare l’Irlanda.

‘pressione singola specificata’E il “Prima partita”E il “stadio affollato”. Che sia stato menzionato dal capitano dei Bleues, Gaëlle Hermet, terzo centrocampista, Emeline Gros o dall’allenatore Annick Hayraud, l’aspetto emotivo di questo primo incontro del torneo ha lasciato il segno anche nella prestazione tricolore. Se non è lui l’unico responsabile della quindicesima follia della Francia – il gruppo si è riunito per la prima volta da novembre – è un settore in cui il Blu può avanzare e vuole avanzare. Perché questi tricolori hanno unito una serie di giovani giocatori promettenti negli ultimi mesi in modo che possano farsi le ossa in vista della Coppa del Mondo.

Domenica, Alexandra Champon di Grenoble, ad esempio, ha vissuto il suo primo incarico con una camicia da gallo fluente sullo staff. “Era un momento speciale, non vedevo l’ora. Ero un po’ preoccupato per l’atmosfera che sarebbe venuta fuori dallo stadio, potrebbe essere un po’ divertente svilupparsi davanti a 13.000 persone, anche se venite licenziati, pensa di più”, dopo l’incontro di domenica. Rari momenti che i giocatori Elite 1 possono incontrare solo a livello internazionale.

“I dirigenti ne hanno già avuto l’opportunità, ma è vero che può essere molto impressionante per i giovani ritrovarsi negli stadi pieni, davanti alle loro famiglie. Non bisogna perdere molti impulsi nervosi, anche se sono solo cose positive Alla fine, ti prosciuga le energie. Marie Sembri, ex internazionale e consulente di France Télévisions in franceinfo: sport

D’autres jeunes pousses seront particulièrement concernées par cet aspetto samedi après-midi : les titulaires blagnacaises Coco Lindelauf (4 sélections), Axelle Berthoumieu (7 sélections), Mélissande Dolorens (1 selezione) ou main encore le équisés (1 selezione) Sul posto a sedere. In totale, gli undici giocatori presenti sulla scheda della partita si evolvono o a Blagnac, nella vicina periferia di Tolosa, o allo stadio di Tolosa, e quindi giocheranno davanti ai loro parenti.

Per gestire il tutto, potranno banchettare con il recinto che generalmente conoscono bene. “Questi sono i giocatori che giocavano in questo stadio, ci gareggiavano. Gli stendardi, gli spogliatoi, lo stadio, le tribune, tutto ciò che è familiare, aiuta”sostiene Marie Sempere. “Siamo fortunati ad avere persone nello staff che supportano mentalmente le ragazze, Thomas Darracq conferma. I ragazzi sono stati interrogati al riguardo, praticamente li abbiamo ascoltati e dietro di esso cerchiamo di identificare i fattori di stress. Soprattutto, abbiamo cercato di essere positivi. Abbiamo avuto una grande vittoria e dobbiamo accettare che non tutto è perfetto, che la partita non è mai perfetta”.

Il ritorno di Safi Ndiaye dal girone con più presenze – nel girone ma senza rete – dovrebbe essere un vero elemento della partita. “Rassicurare le truppe per il resto della competizione” Secondo Mary Sempere. “Elle peut aider les autres leaders et Gaëlle qui est avant tout une capitaine de devoir. Quand tu riguardoes les matchs, Safi parle beaucoup aux joueuses pendant l’échauffement, sur le terrain, elle a ce rôle de maman, c’est important dans Gruppo”, Il nostro consulente supporta.

Per conquistare con stile questa vittoria sull’Irlanda e permettersi di cercare più tranquillamente, i Blues e il loro capitano Gaëlle Hermet non hanno alcuna intenzione di riposare sugli allori: “Siamo fortunati a poter giocare su campi molto belli e avere un gruppo di persone che lavorano sodo, che chiedono solo di lavorare individualmente e come squadra. Non è un problema”.