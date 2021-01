La qualificazione in 10 è l’Atalanta, 3-2 contro la Lazio

Nonostante abbia giocato con un giocatore al 53 ‘quando è stato espulso Palomino, l’Atalanta ha battuto la Lazio 3-2 a Bergamo ed è salita in semifinale di Coppa Italia, dove affronta la vincente del duo Napoli-Napoli.

La squadra di Gasperini era davanti ad Albany, 7 punti, ma Lasalli ha reagito con una doppietta di Moriki (17 gradi) ed è stato portato 2-1 al 34 ‘. La “risposta” dei padroni di casa è stata immediata e al 37 ° minuto hanno pareggiato con Malinowski.

Al 53 ‘Palomino ha lasciato la sua squadra con un giocatore in meno, ma al 57’ Miransuk ha segnato il 3-2, risultato invariato per il resto della partita. L’Atalanta, infatti, avrebbe potuto “assicurarsi” la qualificazione prima, visto che in 66 minuti ha vinto un rigore di Zapata e non è riuscita a segnare.

Risultati quarti di finale:

Inter 2-1

Atalanta 3-2 Lazio

Juventus – SPAL 21:45

Napoli – Spezia 28/01

La fase semifinale

Atalanta – Napoli o Spezia

Inter – Juventus o SPAL