La polizia italiana ha aperto un’indagine martedì (25/1) dopo che sono comparsi striscioni insultanti e minacciosi contro l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, dopo la notizia della mossa dell’attaccante serbo di “odiare” davanti ai tifosi “Viola” della Juventus.

Una sfilza di striscioni è apparsa fuori dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, poco dopo che gli ultimi media italiani hanno riferito che l’attaccante 21enne (e quest’anno capocannoniere della Serie A, insieme a Ciro Immobile della Lazio) è molto legato. “Vekia Signoria”.

Un cartello diceva: “Le tue guardie del corpo non ti salveranno la vita, zingaro. Per te è finita”, e un altro lo descriveva come un ‘mercenario moderno’, mentre c’era molto con contenuti offensivi.

“Un dipartimento speciale di polizia di Firenze chiamato Digos sta lavorando al caso e sta conducendo un’indagine approfondita per trovare i segni. Prendere tutte le precauzioni possibili per evitare il ripetersi di tali incidenti”, ha detto a Reuters un portavoce della polizia.

L’FC Florence ha annunciato a ottobre che Vlakovic aveva rifiutato le offerte per prolungare il suo contratto, che scade a giugno 2023. Martedì (25/1), è stato riferito dai media italiani che la Juventus aveva accettato un accordo con la Fiorentina invece di un accordo da 75 milioni di euro .