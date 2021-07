La pallavolista italiana Paola Igono sorvola la rete? L’immagine è ritoccata!

FAKE – È diventata virale una foto dell’atleta italiano che portava la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura olimpica.

“Come sei riuscito ad arrivare così in alto?” “Oh, la foto! “immagine giocatore di pallavolo L’italiana Paola Igono, a quanto pare, è quasi volata sopra la rete, e condividi Sui social da venerdì, giorno di apertura Olimpiadi di Tokyo.

L’atleta che partecipa per la seconda volta Alle Olimpiadi A soli 22 anni, è famoso per i suoi tiri e salti potenti, da un’altezza di 1,93 metri.

Paola Egonu è nota per la potenza dei suoi scatti, ma non è andata così lontano: ecco una foto censurata. Schermata di Twitter

Da falso

Immagine rivista: Hey Appare come una miniatura Video su YouTube dedicato alla pallavolo. Maxim Frolov, il creatore di questo canale, lo conferma 20 minuti Che questa foto è stata oscurata: “I giocatori non possono saltare in quel modo”, afferma.

L’immagine modificata proviene da una delle qualifiche per le Olimpiadi di Tokyo. All’incontro, svoltosi il 4 agosto 2019, si sono opposti i Paesi Bassi e l’Italia. Il gesto di Paula Egono è visibile In 21 secondi in questo videoChe mostra i momenti migliori dell’incontro. La maggior parte del corpo dell’attaccante, che ha fatto un grande salto, non è così lontano dalla rete come in (…] Leggi di più in 20 minuti

Leggi anche:

Sport femminili: la battaglia di Alice Millais, inventore dei Giochi olimpici femminili

Olimpiadi di Tokyo 2021: il francese Ping perde la sua prima medaglia da molto tempo ma apre prospettive

Olimpiadi di Tokyo 2021: “Gli americani non mi volevano”, la storia dietro la medaglia d’oro di Roman Cangone