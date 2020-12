La nuova mania di Zlatan

A Natale, Zlatan Ibrahimovi قدم si è fatto un regalo dall’inferno: un enorme stadio per le sue sessioni di caccia nel paese.

Zlatan Ibrahimovic non è un parente stravagante. Felice proprietario in Svezia per una villa sulle rive del Lago Kälapannsjön, un’isola non lontana da Stoccolma (Davensö) e un’altra tenuta sul lato del Monte Copperhill, in questa stagione di vacanze il 39enne ha segnato una vasta foresta di diecimila ettari nella zona di Ar.

Con l’obiettivo di soddisfare l’appetito dell’interessato per le sue tre attività preferite fuori dal campo di calcio – caccia, pesca e motoslitta – questo nuovo stadio è costato all’attaccante non meno di 3 milioni di euro del Milan, che nelle ultime settimane si sta riprendendo da un infortunio alla coscia sinistra ma sta ancora segnando 10 gol in sei partite di campionato in questa stagione.

Ricordiamo che nella sua era parigina, a Zlatan Ibrahimovi بالفج piaceva molto arrampicarsi per fornire alcune battute di caccia nei suoi vasti terreni innevati. Questo è abbastanza per occupare la sua vecchiaia …

