La Grecia è scivolata al 20 ° posto nella classifica UEFA European Football Association (UEFA)

L’Olympiacos ci ha provato, ma ha perso in finale contro l’Arsenal 3-1 in “J. Karaiskakis” e non è stato in grado di mostrare altri punti in Grecia nel ranking UEFA. Allo stesso tempo, un pareggio per 1-1 tra Slavia Praga e Rangers ha dato ai cechi l’opportunità di superare la Grecia di 25.800 punti, contro i 25.600 del nostro paese.

Le nazioni che passano dal 18 ° al 28 ° posto nella classifica UEFA per la stagione 2022/23 occuperanno i prossimi posti in Coppa dei Campioni.

Il campione giocherà il primo turno di qualificazione della UEFA Champions League.

– Il secondo e il terzo del risultato finale e il vincitore della coppa partiranno dal secondo turno di qualificazione della European Conference League. Se il vincitore della coppa ora ottiene un posto sicuro in UEFA Champions League, il biglietto verrà trasferito alla squadra successiva che è arrivata più in alto in classifica.

Non ci sarà una quinta squadra greca in Europa e un club che parteciperà alla European League.