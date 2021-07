La Francia ha sconfitto l’Italia in difficoltà

La nazionale francese under 20 ha battuto l’Italia (13-11), venerdì 25 giugno, sul campo di Cardiff. Un incontro in cui i francesi non furono mai padroni del proprio destino. Esame Nelson Ebe (30), autore di quattro tentativi in ​​due partite, ha potuto rifugiarsi nel beloit, nonostante gli italiani siano rientrati a fine partita. Il primo successo in questo Sei Nazioni, dopo la sconfitta contro l’Inghilterra della scorsa settimana.