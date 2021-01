La Fiat 500X Sport ti sfida a guidare

Con la Sport Edition, l’apprezzata famiglia Fiat 500X è fondamentalmente completa, offrendo una proposta alternativa nella classe con caratteristiche estetiche molto dinamiche, nonché la sensazione di guida che abbiamo trovato nella pratica.

In termini di design, la Sport Edition presenta nuovi paraurti anteriore e posteriore appositamente progettati, minigonne laterali sportive, un diffusore posteriore e un doppio terminale di scarico cromato. L’interno è simile, con una serie di elementi come la tappezzeria scura sui montanti anteriori, un nuovo volante a piede piatto, selettore in alluminio e dettagli rossi.

La Fiat 500X Sport da 150 CV è una proposta alternativa nella sua categoria, grazie al suo aspetto dinamico e alle sue caratteristiche prestazionali.

Nel frattempo, il sistema multimediale e di navigazione di Uconnect con touch screen HD da 7 pollici offre un’esperienza di comunicazione unica grazie alla sua compatibilità con le app Apple CarPlay e Android Auto.

Da notare che rispetto ad altre versioni del modello, gli ingegneri Fiat hanno apportato una serie di modifiche per creare il componente più “sportivo” della gamma 500X. In questo contesto, gli elementi delle sospensioni sono stati rivisti e modificati per dare un aspetto più sportivo.

La 500X Sport è dotata di nuovi paraurti, minigonne laterali sportive, diffusore posteriore e doppi terminali di scarico cromati

Nello specifico, la Fiat 500X Sport è dotata di una speciale sospensione della cassa, che riduce anche l’altezza da terra di 13 mm rispetto alle versioni Urban e Cross, oltre a cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 225/40.

Allo stesso tempo, nell’attrezzatura standard, i LED con tecnologia Full LED offrono un’efficienza maggiore del 160% rispetto alle luci alogene, nonché un consumo energetico ridotto, mentre l’elenco dei sistemi avanzati di assistenza alla guida è completato, tra gli altri, dalla frenata automatica, dal sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, dal controllo della velocità di crociera. Sistema di avviso di cambio corsia adattivo e attivo.

Sulla strada, la Fiat 500X Sport conferma le affermazioni dell’azienda italiana, il suo motore a benzina Turbo FireFly da 150 CV funziona perfettamente in combinazione con il cambio automatico a doppia frizione DCT, producendo ciò che ti aspetteresti fin dall’inizio.

Infine, la completa dotazione di sicurezza e comfort, unita alla configurazione generale della 500X Sport, soddisfa anche i conducenti più esigenti, in quanto il modello italiano si è dimostrato molto ospitale per gli interni, mentre lo stesso vale per i loro bagagli (350 litri di spazio di stivaggio).

