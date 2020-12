La Diagonale de l’art – In che modo l’attività umana è diventata arte?

Il circo qui – Johann Le Guillerm © Philippe Cibille. BNG

Ogni attività umana ha il potenziale per diventare un’arte? In caso affermativo, quali sono le condizioni e quali sono le fasi primarie? Lo storico dell’arte Eric Monsingon cerca di rispondere a queste complesse domande attingendo a esempi diversi come acrobazie, cinema, videogiochi, giornalismo, magia ed espressioni educate. Intervistato da Odile Lefrank, autrice e giornalista.

Odile Lefranc – Come storica dell’arte, perché ti interessano le condizioni per l’emergere dell’arte nel nostro tempo?

Eric Munchon – Mi interessa perché negli ultimi 30 anni abbiamo assistito all’emergere di nuove discipline artistiche ed è una grande rivoluzione estetica. Penso in particolare al circo, alla magia o anche al teatro di cose che ora fanno parte delle arti dello spettacolo. Inizialmente, queste tre discipline non erano arti, ma gradualmente lo sono diventate.



OL – Ad esempio, potresti sviluppare la tua analisi in un circo?

a – Il circo era originariamente un fantastico mezzo di intrattenimento composto da una serie di figure. Prendiamo, ad esempio, l’acrobazia, la sua specialità principale. Ciò ha confermato due principi, la dimostrazione dell’ingegnosità paranormale e la sfida della morte. Di conseguenza, la parte estetica che conteneva non fu mai pubblicata perché bloccata e paralizzata dall’imitazione dell’ingegno. Johann Le Guillerm, uno dei più grandi innovatori del circo attuale, ha detto in merito Tutte le arti si sono evolute, mentre il circo è rimasto una tradizione.. Ecco perché il circo cercherebbe di elevarsi avvicinandosi al palco. Niente più spettacoli di fauna selvatica, niente più nasi rossi di pagliacci e, soprattutto, niente più ingegno.

OL – Quindi trascendendo l’ingegno il circo riuscirà a trasformarsi in arte?

a – affatto, Questo salto libererà la ricerca puramente tecnica. L’evoluzione può essere prontamente percepita quando vediamo che passiamo da un circo organizzato in scala di difficoltà a spettacoli di un’ora, presentando una dinamica immaginativa. Se guardiamo alla sua storia, le acrobazie non esistevano da sole. All’inizio era un sistema religioso e sacro, poi si è ammassato nel circo. Gli acrobati attuali inventano il linguaggio del corpo al servizio del dramma, come il teatro e la danza. Le prime reliquie furono scoperte negli anni ’70, con lo sviluppo di circhi organizzati in società non convenzionali. Ma il vero cambiamento è avvenuto negli anni ’90.

Johan Lu Guierme si alza su un ventaglio dei pannelli che stava costruendo mentre sale. Spettacolo teatrale Segreto (provvisorio 2)Foto di David Dubost.

OL – Se le acrobazie hanno un’origine sacra, è così anche per altre arti?

a – Sì, certo, tutte le discipline nate in tempi antichi, in Europa o in qualsiasi altra parte del mondo, erano inseparabili dalla religione. Non dobbiamo dimenticare che il teatro greco celebrava il culto di Dioniso. Questa poesia è stata l’opera della rivelazione divina del poeta. O che la pittura e la scultura adornino l’architettura sacra del tempio. La categoria di “arte”, come la intendiamo oggi, non esisteva nella coscienza degli antichi. Divino e utilitaristico regnava prima della bellezza. L’idea era di mettere in relazione gli esseri umani oltre la metafisica. La religione esisteva prima dell’arte. Poi il processo si trasforma con la secolarizzazione e l’arte inizia a liberarsi dalla sfera religiosa. Mi piace l’idea di Regis Debray, che lo riassume bene quando dice che la religione è il subconscio dell’arte.

OL – In che modo l’arte si libera dalla religione?

a – Durante il Rinascimento, in Italia, iniziò il cambiamento. L’essere umano è al centro degli interessi degli artisti e il religioso sta progressivamente perdendo la sua importanza. Successivamente, gli artisti si rivolgono a esplorazioni puramente estetiche, come la creazione di forme, lo stile o il metodo di trattamento di un soggetto. Questo sviluppo porterebbe alla nascita delle belle arti nel XVIII secoloDecimo Un secolo, cioè, per affermare la bellezza come valore fondamentale e quella che viene anche chiamata arte per l’arte.

OL – Che ne dici delle arti Nato nell’era moderna?

a – Chiaramente non hanno origine teologica. Facciamo un interessante esempio di cinema. Si tratta innanzitutto di un’invenzione puramente tecnica dei fratelli Lumière che, peraltro, non la consideravano quest’ultima come un metodo di espressione artistica. A riprova, Louis Lumiere un giorno annuncerà: La cinematografia è un’invenzione senza futuro. Per fare soldi, organizzano spettacoli nei cabaret. Dopodiché, si sarebbe trasformato in una sorta di “teatro illustrato” con Georges Millier. Se il cinema prende in prestito dal teatro, ad esempio, la commedia, i dialoghi, il mimo e la decorazione di un attore, si eleva e si avvicina a un’arte più sofisticata di essa. Ma quando il cinema inventa il montaggio, inizia una nuova fase.

Scena di Babylon nel film intolleranza (1916) di D.W. Griffith. Durata: 163 minuti.

OL – Volevi dire che attraverso il montaggio, un’invenzione di Griffith, il cinema diventa davvero un’arte acquisendo un proprio modo di esprimersi?

a – Sì, è esattamente così. Il montaggio fornisce al cinema un mezzo per sviluppare il proprio linguaggio ufficiale e gli permette di essere libero dall’influenza del teatro. L’invenzione di nuovi colpi come il primo piano e il tiro americano arricchì notevolmente le sue regole. La modifica consente anche di creare scenari più complessi. In dieci anni si passa da una storia Spray acquoso Da Lumière Brothers che dura pochi secondi, intolleranza,Il grande murale storico di Griffith che dura circa tre ore. Successivamente, assistiamo a quella che chiamiamo la nascita dei generi: film noir, amore, avventura o horror. Con tutte queste innovazioni, il cinema è celebrato come la settima arte all’alba del ventesimo secoloDecimo Secolo mentre ero ancora nell’infanzia.

OL – Oggi tendiamo a pensare a molte discipline come arti, come gastronomia, moda, videogiochi e molte altre. Cosa pensi ?

a – Stiamo assistendo a quella che chiamo l’estetica generale delle attività umane. Spesso il termine “arte” non è sempre giustificato, sebbene i media e l’opinione pubblica possano tendere a usarlo. Ma non perché affermiamo che l’attività è l’arte che la diventa Di fattoÈ stato magico. Penso che sia importante distinguere, da un lato, la tendenza generale che consiste nell’estetica della disciplina dall’esterno e, dall’altro, la tendenza che opera su una vera trasformazione interna del sistema. Questa non è la stessa cosa. Questo è il secondo caso che mi interessa di più e su cui sto cercando di riflettere.

OL – Tuttavia, vedo un’obiezione a ciò che dice se pensiamo al prodotto standard realizzato da Marcel Duchamp. Non credi che precisando che una cosa ordinaria può diventare un’opera d’arte, ciò significa, per estensione, che ogni attività ha il potenziale per diventare arte?

a – Sì, capisco cosa hai da dire. Ma nel caso di Duchamp, è il principio di prontezza che gli permette di dedicare qualsiasi cosa alla sua immediata trasformazione in arte. Per me, questo è un cambiamento minore. Il mio punto è più sulla trasformazione complessa, che è invertire completamente un sistema in modo che diventi un’arte autonoma e complessa. È completamente diverso, perché viene eseguito per un periodo di tempo più lungo. Ciò significa fasi successive, che iniziano con una fase di codificazione formale della nuova arte, quindi una fase di progressiva messa in discussione della prima codificazione. Ad esempio, la pittura classica è stata codificata dal concetto di rappresentazione e l’arte moderna si è evoluta dalla sua negazione.

Marcel Duchamp (1887-1968) © Getty

OL – Dopo tutto quello che abbiamo appena detto, è ancora possibile creare nuova arte oggi?

a – Oserei credere che sia ancora possibile. Ci sono molti candidati alla trasformazione. Abbiamo un videogioco che oscilla ancora tra sport e arte, una gastronomia dall’ambientazione misteriosa e dei costumi ancora da realizzare. Lo stato del glamour contemporaneo è notevole, soprattutto quando va oltre il semplice numero per inventare un’invenzione teatrale più sofisticata. Penso al meraviglioso lavoro di Raphael Navarro. Vorrei anche citare Isidore Isu, il fondatore della letteratura, che ha identificato diverse discipline che potrebbero essere trasformate in arte nel suo libro principale Il creatore. Ha sollevato inaspettatamente atletica, giornalismo e frasi educate. Se queste proposte oggi suonano fantasiose, voglio ricordarvi che era suo onore essere il primo a realizzare il pieno potenziale delle acrobazie già negli anni ’50. Il creatore, C’è questa frase introduttiva: “L’acrobatica può anche diventare un campo estetico, se togliamo il pericolo, l’emozione del pericolo, solo per sviluppare la bellezza dei gesti”. È molto potente! Infine, dobbiamo essere in grado di svelare la parte estetica contenuta nell’attività per diffonderla in pieno, e potremmo poi assistere al miracolo della creazione.

Eric Monsignon fotografato da Odile Lefranc, Parigi, 16 dicembre 2020

Eric Munchon è uno storico dell’arte, specialista d’avanguardia e collaboratore di Diagonal Art / Editing, Professore di Storia dell’Arte presso Intuit Lab, Comédie-Française e ENDA.

Odile Lefranc è autrice e giornalista per Revue Noto, L’Eléphant e CineChronicle.