La Coppa ATP: Zverev e Tsitsipas si aggrappano a Italia e Russia in semifinale

Alexander Zverev e Stephanos Tsitsipas hanno iniziato la loro stagione con una vittoria per squalifica in Coppa ATP mercoledì a Melbourne, mentre Italia e Russia hanno sancito le qualificazioni per la semifinale.

Il numero 7 del mondo, che ha raggiunto le ultime finali degli US Open, ha dovuto lavorare per battere Denis Shapovalov in due set di fila 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4) e assicurarsi una vittoria. La Germania ha sconfitto il Canada (2-1).

Nel girone A, giovedì si giocherà il cartellino di qualificazione semifinale tra Germania e Serbia, il campione in carica Novak Djokovic.

Nel gruppo due, l’Australia ha dominato la Grecia (2-1), grazie alla vittoria del duo John Pearce / Luke Saville su Michael Pervolarakis e Stephanos Tsitsipas.

In precedenza, il numero 6 del mondo Tsitsipas ha pareggiato battendo Alex de Minor 6-3 7-5, mentre John Millman ha vinto la partita di apertura contro Michel Pervularakis.

Tsitsipas, semifinalista agli Australian Open 2019, ha dichiarato: “È stata una partita emozionante, entrambi abbiamo dato il massimo. Sono riuscito a mantenere la calma. Resistere. Ho solo cercato di cogliere le opportunità e fare pressione”.

L’Italia è diventata il primo Paese a qualificarsi per le semifinali dopo aver battuto la Francia (2-1), già eliminata.

Fabio Fognini ha tirato alla perfezione la sua squadra, sconfiggendo facilmente Benoit Bayer, prima che Matteo Perettini regalasse un secondo punto alla sua nazionale grazie alla vittoria su Gael Monfils.

Il duo Nicolas Mahut / Edward Roger-Faslin ha salvato l’onore battendo Simone Pollelli e Andrea Vavasori.

La Russia si è unita all’Italia, che si è anche qualificata per il quarto round schiacciando il Giappone.

Dopo un debutto di successo contro l’Argentina, Daniel Medvedev e Andrei Rublev hanno recitato di nuovo, battendo rispettivamente Ki Nishikori e Yoshihito Nishioka, con solo 10 partite rimaste.

Risultati delle partite della Coppa dei professionisti che si sono svolte mercoledì:

Gruppo A.

. Germania, Canada Pat 2 a 1

Jan Lennard Struve (Germania) Pat Milos Raonic (Canada) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2)

Alexander Zverev (Germania) Pat Denis Shapovalov (Canada) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/4)

Peter Polanski / Stephen Diez (Canada) Brevetto Jan Lennard Struve / Kevin Kreowitz (Germania) 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 10-3

Gruppo B.

. AUSTRALIA BAT Grecia 2 a 1

John Millman (Australia) ha chiesto a Michael Perfularakis (GRE) 6-2, 6-3

Stefanos Tsetsipas (Grecia) ha battuto Alex de Minor (Australia) 6-3 7-5

John Pears / Luke Saville (Australia) hanno battuto Mikhail Pervolarakis / Stefanos Tsetsipas 6-3, 4-6, 10-5.

Gruppo C.

. Italia Pat Francia 2-1, Italia qualificata per le semifinali

Fabio Fonnini (Italia) batte Benoit Pierre (Francia) 6-1, 7-6 (7/2).

Matteo Perettini (Italia) ha battuto Gael Monfils 6-4 6-2

Nicholas Mahut / Eduard Roger Vaslin (Francia) hanno battuto Simone Pollelli / Andrea Vavasori (Italia) 6-3, 6-4.

Gruppo D.

. La Russia ha battuto il Giappone 2-1 e la Russia si è qualificata per le semifinali

Andrey Rublev (Russia) Pat Yoshihito Nishioka (Giappone) 6-1, 6-3

Daniel Medvedev (Russia) Pat Ki Nishikori (Giappone) 6-2, 6-4

Ben Maclachlan (Giappone) / Yoshihito Nishioka (Giappone) Pat Evgeny Donskoy (Russia) / Aslan Karatsev (Russia) 4-6, 6-3, 12-10